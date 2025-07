Campi Campilongo sobre interpretar a Cavallo en la serie «Menem»: “No quise reunirme para mantener la imagen del ‘90”

Martín “Campi” Campilongo, que personifica a Domingo Cavallo en la serie biográfica del ex presidente Carlos Menem, reveló que conoció al ex ministro “en los ‘90”, aunque ahora decidió no reunirse con él, para mantener aquella imágen del gobierno menemista.

Campi Campilongo contó por qué no se reunió con Cavallo para la serie biográfica

A sólo un día del estreno, la ficción dirigida por Ariel Winograd tomó fundamental relevación en las plataformas de streaming. No obstante, Campilongo aún no tuvo el gusto: “No la ví, estoy en Uruguay y me tuve que venir para acá el día que se estrenó, sólo vi el primer capítulo. Me di cuenta que explotó por el aire porque me está llamando todo el mundo”.

En cuanto a su personaje, señaló: “Lo estudié mucho. Lo había hecho cuando hicimos Gran Cuñado en 2001 cuando se había mandado un cagadón. Cuando me llamó Ariel Winograd, no era para hacer una caricatura, sino un retrato. La observación ya la tenía hecha y ahora debía cambiar el trazo”.

Sin embargo, la serie lo ayudó a encontrar un lado oculto de la política nacional: “Como ciudadano, me desayuné de un montón de cosas que no sabía. La ambición, el auge y la caída de Cavallo. No sabía los entretelones, me enteré cuando hacía la serie así como de la relación con Menem y la forma en que lo hizo crecer y lo frizó”.

“Se agradece a -Ariel- Winograd que haya hecho partes como comedia porque sino es inviable, es un bajón. Es tan divertido lo que hace. Ves que aparece mi cara y dice ‘Acuerdensé de éste personaje’”, señaló el intérprete.

“Me dieron la posibilidad de juntarme con Cavallo ahora para hacer la serie, pero yo lo conocí en los ‘90, en la época de VideoMatch, porque prácticamente vivíamos en Casa Rosada. A Menem lo conocía de visitarlo bastante seguido”.

“Preferí no juntarme con él -Cavallo- ahora, sino quedarme con la imágen que tengo que contar. Él ahora ya tiene otra costra, otra maduración y otras cosas para madurar que no me quería influenciar con eso”, concluyó.