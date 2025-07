Polémica con la serie “Menem”: Virginia Gallardo en la mira por el papel de Yuyito González

Virginia Gallardo quedó seleccionada para hacer el personaje de una vedette que logró cautivar a Carlos Saúl Menem en la serie autobiográfica que está basada en hechos reales. Si bien el personaje no lleva el nombre de Yuyito, lo que transcurre en la escena no deja lugar a dudas para que el público entienda que se está hablando de ella.

La polémica en la serie “Menem” por el papel de Yuyito González

Desde antes del debut de la serie “Menem” en Prime Video, la conductora de “Empezar el Día” Amalia “Yuyito” González, había advertido que sus abogados mirarían atentos lo que ocurre en la serie para ver si es necesario tomar una medida legal.

En diálogo con Puro Show, Virginia Gallardo dijo: “No sé si mi personaje es Yuyito, eso lo tienen que decir ustedes. La serie dice ‘basada en hechos reales’. Igual no soy yo la que tiene que opinar, soy una actriz que representó un guion, fin”.

“Nadie me dijo que iba a representar a otra persona, ni me dijeron un nombre propio de alguien de la época. Inclusive, yo no conocía la historia de Amalia, que había existido esta situación en concreto”, explicó.

Virginia contó que habló por teléfono con Yuyito sobre este tema: “Tuve una comunicación con ella cuando se lanzó el tráiler oficial, donde obviamente creo que fue intencional el hecho de exponer la escena, porque la serie es larga. Evidentemente, querían hacer foco en esta situación puntual”.

Cómo ver gratis la serie “Menem” en Prime Video

La esperada serie “Menem: el show del presidente”, que recrea la vida política y personal de Carlos Menem durante su ascenso y presidencia, ya está disponible en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, y puede verse gratis gracias al período de prueba que la plataforma ofrece a nuevos usuarios.

Quienes todavía no tienen suscripción activa pueden ingresar a primevideo.com, crear una cuenta y seleccionar la opción Start your free trial para activar 7 días de uso sin cargo. Durante ese tiempo, la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Juan Minujín puede verse completa junto con otros títulos incluidos en el catálogo.

Con información de NA