Cande Tinelli atraviesa un duro momento a días de su boda con Coti Sorokin: «Te voy a extrañar»

Cande Tinelli atraviesa un duro momento personal a pocos días de su casamiento con Coti Sorokin. La hija del histórico conductor contó los detalles en su red social Instagram.

“Nunca pensé que después de mi amado y loco Karat se me iba a ir mi princesa Brigitte, pero la vida es así. Es hermosa y por momentos muy triste. No me prepararon para las pérdidas”, escribió la mediática, al despedir a una de sus yeguas.

«Sensible y buena. Con ella podía galopar con las riendas sueltas. E ir mirando el cielo, literal. Te voy a extrañar mucho. Gracias por confiar en mí siempre. Galopá bien fuerte y alto. Hasta pronto amiga”, amplió Cande en una foto de Brigitte.

En noviembre de 2021, la futura esposa de Coti Sorokin, había expresado su dolor por el fallecimiento de Karat, uno de sus caballos favoritos y quien la acompañaba desde que era muy pequeña.

Los particulares invitados al casamiento de Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti Sorokin ultiman detalles para su casamiento que será el 24 de febrero en Uruguay. En ese contexto se supo que la boda tendrá particulares invitados.

“No sé si habrá muchos perros, pero el que quiere llevarlos los puede llevar. Nosotros vamos a ir con nuestros perritos que son nuestra familia, son nuestra vida. Así que el que los quiere llevar va a poder”, explicó el músico, que explicó que se trató de una idea de Cande, dado que quiere tener un casamiento pet friendly.