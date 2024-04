Cande Tinelli generó preocupación entre sus seguidores: ¿Qué le pasó?

La hija de Marcelo Tinelli es noticia una vez más, esta vez, no por defender a su padre de las acusaciones que hizo Tini Stoessel en su contra sino por alarmar a sus seguidores en redes. En las últimas horas la influencer comunicó que no se sentía bien y publicó un estado en su cuenta de Instagram, donde comentó que estaba pasándola muy mal.

«No sé que me está pasando que todo el día. Me siento sin fuerza, cansada, débil y hasta algo mareada«, comentó Cande, a la vez que destacó que no se trataba de un embarazo. «No es lo que creen eh», advirtió antes de que los rumores se activaran.

Allí, explicó que estaba siguiendo las recomendaciones médicas de un especialista. «Sol de espalda donde hay más receptores de vitamina D y algunos suplementos naturales«, destacó la influencer, dando a entender que está con deficiencia de esta vitamina en su organismo.

La falta de este nutriente suele suceder por la ausencia de exposición solar, lo que genera fatiga, dolor muscular, dolor en las articulaciones y depresión. Esta vitamina es muy necesaria para fortalecer los huesos y mantenerlos saludables, a la vez que regula otras funciones celulares del cuerpo.

No es la primera vez que Cande alerta sobre su salud ya que el año pasado, había sufrido una recaída de un trastorno alimenticio. «Sólo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto. Por eso estoy así. A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada«, había expresado.

Así se protegen Cande Tinelli y Coti Sorokin del Dengue

Aunque ambos viven en Madrid, con frecuencia vuelven al país. Hace poco, Coti regresó a la Argentina por cuestiones profesionales y ante la preocupación por el Dengue, el artista vino al país abastecido de productos para protegerse.

Cande mostró a través de sus historias de Instagram, el cargamento de repelente, pastillas, espirales y pulseras con olor para espantar a los mosquitos que Sorokin preparó para llevarse a Buenos Aires. “Decime que te vas a Argentina sin decirme que te vas a Argentina”, escribió de forma irónica junto a la foto de los productos y sumó: “Coti va preparado”.