La lista de regalos de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin: obsequios de hasta 10 millones de pesos

Este sábado la influencer y empresaria Cande Tinelli y el cantante Coti Sorokin van a dar el sí y ya se saben algunos datos del lujoso evento. La boda será en una Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, contará con más de 400 invitados y será pet-friendly.

Entre los curiosos detalles del casamiento, La Nación filtró la lista de regalos que la pareja le dio a sus invitados. Desde una página web los invitados podrán elegir el obsequio que consideren adecuado para la pareja de artistas. Sin embargo, no les saldrá nada barato, ya que el regaló más barato tiene un costo de 25.000 pesos y el más caro de 10 millones.

Entre los posibles productos a regalar que filtró La Nación se encuentra un juego de repasadores de la marca Ramos Generales, que sale 25.000 pesos. También para la cocina, la lista cuenta con varios juegos de vajilla. Uno de ellos, con un delicado estilo floreado de la marca Grey Dove tiene un precio de 199.100 pesos.

En el programa «El impertinente» la panelista Andrea Bisso afirmó que: «Me chusmearon algo importante en una casa de regalos y es que los invitados deciden comprar la mitad de un juego de platos en lugar del juego completo”.

Para el living, los asistentes podrán regalar un sofá color café. El exclusivo mueble tiene un valor de 6.705.000 millones de pesos. Para la habitación, la lista cuenta con un juego de sábanas hechas con hilo belga, con un precio de 6.705.000 millones de pesos.

La opción más cara de la lista es una tarjeta de regalo para la luna de miel de la pareja, el obsequio más caro del listado, que sale 10 millones de pesos.

El lujoso evento que se realizará este sábado 24 de febrero, tendrá más de 400 invitados, aunque algunos están citados luego de la cena, mientras que otros a las 18 horas. Se realizará en la estancia y salón Dok Haras Eventos, que cuenta con pileta, múltiples habitaciones, una capilla y establo.

Además, se realizarán estrictos controles de seguridad. Así lo afirmó Soledad Aquino en «Los Socios del Espectaculo»: “Va a haber una persona con un láser.Va a estar controlando los celulares. No fotos, no videos, nada. Está prohibido, va a haber un control tremendo, que me parece bárbaro.»