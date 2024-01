Carla quiere abandonar Gran Hermano: «Voy a pedir que me voten»

Carla quiere abandonar Gran Hermano. En una charla que tuvo con Florencia dijo que extraña a su familia y hasta pidió que sea votada para que sea la próxima eliminada del juego. Esta noche la casa transitará una nueva gala de nominación.

Luego de revelar que se siente aburrida y que extraña a sus hijos, Carla señaló que perdió la motivación por lo que deseó ser una de las nominadas.

«Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y voy a pedir al afuera que me voten para irme. Si estoy en placa, voy a pedir eso», confesó Chula.

Florencia intentó mostrarle que en la edición pasada, Romina también era madre y aun extrañando a sus tres hijas casi llega a la final. Sin embargo la participante repitió que no la está pasando bien.

Por qué Carla quiere abandonar Gran Hermano

«Estoy triste, los extraño- dijo Carla de Gran Hermano– No puedo enfocarme en él adentro, extraño mucho a mis hijos. No pensé que los iba a extrañar tanto», dijo. «Sueno ingrata o desagradecida, pero pensé que iba a ser otra cosa», confesó.

La semana pasada, Carla fue una de las siete personas que fue a placa de nominación. Esa jornada recibió apenas el 2,6% de los votos del público y continuó en el juego.