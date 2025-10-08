Carlos Maslatón confirmó su salida de Polémica en el Bar: “El programa viró su perfil”

El mediático y referente liberal Carlos Maslatón comunicó el fin de su paso por Polémica en el Bar, el emblemático programa de América TV.

El mensaje que dejó en sus redes

El ex panelista utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su alejamiento del ciclo conducido por Mariano Iúdica.

“Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directores mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver. Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina”, escribió Maslatón en X .

El mensaje rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes lo despidieron con mensajes de apoyo y reconocimiento por su participación en el ciclo.