Noche renovada en América TV: vuelve Polémica en el bar y se suma al prime time

América TV anunció oficialmente su nueva grilla nocturna tras confirmar el regreso de Polémica en el bar, que vuelve a la pantalla chica con una renovada propuesta y grandes figuras. Aunque inicialmente se había especulado con su emisión por A24, finalmente el canal decidió incorporarlo a su programación habitual, apostando fuerte al prime time.

El clásico ciclo contará con la conducción de Mariano Iúdica y un panel integrado por Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde. Se emitirá de lunes a viernes a las 22 horas, a partir del lunes 22 de septiembre.

Así quedará la nueva grilla de América TV

La nueva grilla nocturna de América TV, según informó Ángel de Brito, quedará conformada de la siguiente manera:

19 hs: SQP, con Yanina Latorre

SQP, con Yanina Latorre 20 hs: LAM, con Ángel de Brito

LAM, con Ángel de Brito 22 hs: Polémica en el bar, con Mariano Iúdica y su equipo

Polémica en el bar, con Mariano Iúdica y su equipo 23 hs: Trato Hecho, con Santi Maratea

Trato Hecho, con Santi Maratea 00 hs: Pasó en América, con Tartu y Sabrina Rojas

Fuente: Televisión.com.ar.