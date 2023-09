Carmen Barbieri insultó al aire a Yanina Latorre: “Me hartaste estúpida, tarada”

La conductora Carmen Barbieri mostró en su programa Mañanísima un informe sobre la pelea entre su panelista Estefanía Berardi y Yanina Latorre, quienes ayer tuvieron una mediación junto a Sofía Aldrey, la ex novia de Federico Bal por los dichos sobre las infidelidades del actor y el presunto affaire con Berardi, que ella siempre se ocupó de negar.

“Ella nunca aceptó tu llegada a LAM y nunca se llevaron bien. No llegaron a un acuerdo y van a juicio”, explicó la conductora, a lo que Estefi sumó que “no se pueden contar detalles, habló mi abogado, duró entre 10 y 15 minutos”.

Los motivos del enojo de Carmen Barbieri con Yanina Latorre

Luego de ver algunas imágenes con las palabras de Yanina, Carmen se indignó e insultó a la panelista de LAM y conductora de El Observador 107.9: “Me hartaste Latorre, ¿quién te creés que sos? ¿Quién se cree que es? ¿Hace cuánto estás en la televisión? ¿De donde venís para decir que me burlo de Sofía Aldrey? Estúpida, tarada. Jugábamos, yo estoy tratando que la gente en la casa se ría. Estoy harta de vos”.

“A vos te cagaron, te metieron los cuernos también. Estoy harta de vos, que me nombren. A Sofía Aldrey respeto, adoro y agradezco cómo cuidó y amó a mi hijo”, aseguró Carmen.

“Latorre, ¿cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido, ¿cómo te llamas vos, nena? Y ahora voy a hacerte un juicio a vos y a quien este riéndose de mis problemas y los de mi hijo. Yo hago humor, no entiendo por qué no me perdonan nada. Me hinché las pelotas de Yanina Latorre”, cerró Barbieri.

Con información de Noticias Argentinas.