Carmen Barbieri sobre el levantamiento de Mañanísima: «No di portazos»

El Trece decidió finalizar el ciclo de Mañanísima conducido por Carmen Barbieri, y al parecer esto habria generado una fuerte reacción por parte de la conductora. Se confirmó que el programa concluirá su transmisión el viernes 28 de febrero, en el marco de ajustes en la grilla del canal que dirige Adrián Suar.

Cármen Barbieri desmiente haber dado un «portazo»: ¿Qué díjo?

“Yo estoy muy bien, muy bien porque entiendo cómo es esto, entiendo porque hace 50 años que trabajo de esto, gracias a dios”, dijo Carmen Barbieri sobre el levantamiento de Mañanísima.

Y agregó: “lo que empieza termina y a veces termina abruptamente, a veces con tiempo, a veces te la ves venir, a veces no”.

Sobre su reacción al enterarse de la decisión de las autoridades de El Trece afirmó: “está bien, yo no me enojé, no di portazos como están diciendo, al contrario estoy muy contenta con el canal, con mis productores”.

Pero de todas maneras reconoció la incomodidad que le representa esta nueva realidad: “ahora…hay que salir a buscar laburo porque yo había dejado todo. Laburé mucho, y cuando decido esto…se levanta el programa”.

Sobre su reemplazo, las autoridades de la emisora de aires del Grupo Clarín ya confirmaron que será Belén Ludueña, la esposa del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.