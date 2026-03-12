Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra Mavinga

La casa de Gran Hermano se vio sacudida con un escándalo tras la expulsión de la participante Carmiña Masi por realizar repudiables comentarios con tinte xenófobo y discriminatorio dirigidos a Jenny Mavinga.

La producción del reality tuvo una extensa reunión durante la tarde del miércoles para deliberar qué medidas iban a tomar por los dichos de la periodista, que finalmente derivaron en su eliminación de la competencia.

Gran Hermano: la frase del “Big” que selló la expulsión de Carmiña Masi

Al inicio de la gala, el “Big” reunió a todos los hermanitos para hacer el anuncio oficial y notificarle a la participante su decisión: “Estás expulsada de mi casa. Tenes que abandonar la casa en este mismo instante”.

Con total desconcierto de la situación, la participante se dirigió hacia la puerta giratoria, no sin antes intentar hacer las paces con Mavinga, la participante afectada: “Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: ‘borra eso’. Me di cuenta obviamente que no era la forma”, buscó justificarse.

Carmiña aceptó su error y lamentó la exposición de sus dichos: “Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado”.

Por último, aclaró que no tenía intención de lastimarla: “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé”. “Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, confesó previo a quedar expulsada de la competencia.