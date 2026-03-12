Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas

La emisión de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más calientes luego de que la producción anunciara la expulsión de la participante Carmiña Masi, tras la viralización de comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga.

El momento del anuncio tuvo picos de 17 puntos de rating, convirtiéndose en uno de los segmentos más vistos del reality en los últimos días y generando una fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la casa.

Mientras Gran Hermano llegaba a los 17 puntos de rating en la hora pico del prime time de la televisión argentina, el resto de los canales que miden arriba de cero, El Nueve, El Trece y América TV, apenas arañaban todos juntos los 6,3 puntos de rating.

El motivo de la expulsión de Carmiña

La decisión se tomó luego de que circulara un video en el que la participante realizaba comentarios discriminatorios contra Mavinga, lo que provocó un fuerte repudio en redes sociales durante toda la jornada.

En el fragmento que se volvió tendencia, Carmiña lanzó una frase que generó indignación:

“Por favor la negra, parece que recién la compraron, acaba de bajarse del barco”.

Tras la viralización del video y la polémica que se instaló en redes, la producción del reality tomó una decisión contundente: expulsarla de la competencia por la denominada “puerta giratoria”, una modalidad que implica la salida inmediata del programa.

Repudio y posible acción legal

Los dichos de la participante generaron un rechazo generalizado entre los seguidores del programa, que reclamaron sanciones contra la jugadora.

Incluso trascendió que la familia de Jenny Mavinga podría tomar cartas en el asunto, evaluando posibles acciones tras el episodio que sacudió al reality.

Mientras tanto, el escándalo también impactó en la audiencia del programa, ya que el momento del anuncio de la expulsión se convirtió en uno de los más vistos de la jornada televisiva, con picos que alcanzaron los 17 puntos de rating