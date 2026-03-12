Escándalo en la casa de Gran Hermano: Carmiña Masi fue expulsada tras una fuerte polémica

La participante Carmiña Masi, quien había quedado en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que realiza comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa, fue expulsada del reality de Telefe Gran Hermano Generación Dorada.

Expulsaron a Carmiña Masi tras un video con comentarios discriminatorios

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía en el programa, donde ambas conviven junto al resto de los participantes. Tras difundirse el fragmento en redes sociales, el contenido generó fuerte repercusión y críticas entre los seguidores del programa.

En el video que comenzó a circular en distintas plataformas, Masi realiza comentarios que muchos usuarios interpretaron como discriminatorios hacia Mavinga, lo que rápidamente desató un debate entre fanáticos del ciclo televisivo.

La polémica se instaló tanto en redes sociales como entre los seguidores del reality, donde algunos reclamaron una sanción por parte de la producción, mientras que otros pidieron mayor contexto sobre la conversación.

Mientras tanto, el episodio volvió a poner en el centro de la escena lo que ocurre dentro de la casa más famosa del país, donde cada comentario o actitud de los participantes suele generar repercusión inmediata fuera del reality