Catalina Gorostidi de Gran Hermano reveló que sufre dos enfermedades que afectan su salud

Catalina Gorostidi decidió revelar que está sucediendo con su salud, tras la preocupación de sus fanáticos. Luego de que se viralizaran unas imágenes de la ex «hermanita» en la playa, donde se ve que perdió mucho peso, la influencer visitó «All Access», el streaming de Telefe y contó que padecimiento afecta su salud desde que era adolescente.

Antes de opinar sobre el cuerpo de otra persona, reflexionen sobre el impacto que puede causar. No saben su historia, su lucha ni su realidad. Comentar despectivamente sobre cuerpos ajenos no dice nada de ellos, pero sí mucho sobre ustedes.



Dejen a Cata en paz.

Catalina Gorostidi: «me pusieron una sonda nasogástrica para poder comer»

La influencer y exparticipante de Gran Hermano, Cata Gorostidi, decidió romper el silencio con Diego Poggi en All Access, tras los fuertes rumores sobre su salud. «Te sacás una foto y tenés 100 comentarios que te dicen ‘¡qué flaca!’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’. Y 100 comentarios de ‘qué hermosa, pasá la dieta’”, dijo la médica en vivo.

“Un día, a los 17 años, me pesé y pesaba más de lo que pesaba antes. Entonces, empecé a bajar, bajar y bajar. El trastorno alimenticio tiene altos y bajos, por ahí estás muy mal o por ahí estás muy bien”, contó Gorostidi, confirmando las sospechas de muchos.

“Yo tuve trastorno alimenticio y a los 18 años llegué a que me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola», comentó sobre la grave situación la ex «hermanita». Ahora, obviamente, estoy con psicólogos. La enfermedad no se cura así nomás”, explicó.

Además, aseguró que también sufre de otra enfermedad. “Tengo una enfermedad que se llama rabdomiólisis y no puedo hacer ejercicio. Tengo todo un combo complicado que lo estoy tratando con el psicólogo”. Este padecimiento afecta directamente a los músculos, descomponiendo el tejido muscular y puede llegar a perjudicar el sistema renal.