Cecilia Milone rompió el silencio, tras ser vinculada a Chico Novarro: qué dijo en su descargo

Cecilia Milone, la reconocida cantante de tango, volvió a resurgir luego de que saliera a la luz un supuesto romance entre ella y el cantante Chico Novarro, quien murió en agosto del 2023. Según dieron a conocer en Intrusos, la también actriz habría tenido una relación clandestina con su colega, pero no pudo compartir tiempo con él durante sus últimos días debido a que él tenía esposa.

Tras ser tapa de diversos portales por su supuesto romance con Chico Novarro, Cecilia Milone publicó un extenso comunicado en sus redes sociales y denunció acoso por parte de la prensa. Qué dijo la cantante de tango.

Cecilia Milone hizo su descargo en redes sociales luego de los rumores acerca de su supuesto romance con Chico Novarro en el pasado: "no tengo ni voy a aclarar nada".#lovieneltrece #Mañanísima pic.twitter.com/SVzc2pjrxS — eltrece (@eltreceoficial) February 12, 2025

Cecilia Milone habló, tras su supuesto romance con Chico Novarro: el descargo

Cecilia Milone publicó un video en sus redes sociales, donde intentó aclarar su supuesto romance clandestino con Chico Novarro. «Hace un tiempo que decidí no hacer más entrevistas, pero no como capricho o como plan de prensa, sino porque me lastiman, me hacen daño. Me di cuenta de que enfrentarme a ciertas preguntas, que antes me causaban tensión, ahora no las puedo manejar«, comenzó su descargo.

«Quizás me expuse yo demasiado, creí que era así, me hicieron creer que era así, el medio me llevó a eso, las circunstancias de mi vida me llevaron a eso, no lo sé. Lo que sí me hace falta aclarar es que no voy a contar nada, no tengo nada que contar, sí a través de mi arte, sí. Porque de eso se trata la misión que tenemos los artistas«, sostuvo Milone al respecto.

Crítica sobre la atención recibida el último tiempo, Cecilia Milone aclaró sobre los rumores que «esto no es un juicio por jurado, realmente. En qué momento creímos que los periodistas son fiscales, que el público luego va a votar si somos o no inocentes. Y tenemos que explicar o hacer relatos. Es realmente muy confuso lo que sucede«, apuntó contra la prensa.

“No me acosen esperándome en la puerta. Ya tuve tres episodios, a mí me da miedo, vivo en un edificio que no tiene seguridad. No estoy de acuerdo con una entrevista donde uno no acordó el encuentro, porque entiendo que el periodista te diga ‘estoy trabajando’, pero yo no, yo estoy viviendo. Yo no estoy yendo a tu casa, vos estás viniendo a la mía”, remarcó Milone.

Finalmente, fue contundente con su deseo de no hacer declaraciones ante la prensa: «En este momento no me siento obligada a aclarar nada. No entiendo de qué se trata todo esto, como si fuese una campaña hacia una persona que se dedica a la política. Porque no parece hecho para una artista. Es un repaso del pasado, qué es verdad, qué es mentira, qué dijo, qué no dijo. No me voy a prestar a esto» cerró.

Con información de Noticias Argentinas.-