María Becerra enojó a Javier Milei: qué dijo sobre los incendios en la Patagonia, desde Neuquén

María Becerra se convirtió en tendencia este miércoles, luego de que Javier Milei la apuntara con un controvertido meme por sus declaraciones sobre los incendios en la Patagonia, que «la nena de Argentina» hizo sobre el escenario de la Fiesta de la Confluencia 2025 el último fin de semana en Neuquén. Cuál fue el comentario que habría molestado al presidente.

María Becerra habló sobre los incendios en la Patagonia en la Fiesta de la Confluencia 2025 y enojó a Javier Milei

El último domingo, María Becerra dejó un importante mensaje sobre el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia 2025, en Neuquén, cuando habló de los incendios que afectan a la Patagonia y así se sumó al reclamo de Tiago PZK. Como sucedió con la marcha antifascista, la cantante dio se mostró comprometida con lo que sucede en Argentina.

Frente a una impresionante cantidad de público, que rompió récords para la Fiesta de la Confluencia 2025 y para «la nena de Argentina», María Becerra señaló que «no hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros».

Además, la cantante señaló respecto de los incendios en El Bolsón y el Parque Nacional Lanín: «demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer».

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, cerró María Becerra, que levantó entre sus brazos una bandera blanca con letras negras que decía “S.O.S Patagonia” y cosechó miles de aplausos en la Fiesta de la Confluencia 2025.

Javier Milei publicó un polémico meme contra María Becerra, tras su participación en la Fiesta de la Confluencia 2025

Este miércoles, el presidente Javier Milei hizo una controversial publicación en su cuenta de Instagram contra María Becerra, quien se expresó públicamente por los incendios en la Patagonia en el escenario de la Fiesta de la Confluencia 2025 y criticó la falta de acción del gobierno nacional ante el desastre natural.

El meme figura una escena de Los Simpson, de un capítulo en el que quieren instalar el monorriel en Springfield, cuando el personaje que estafa a la ciudad de los protagonistas se lleva una valija repleta de plata. La imagen está editada con la cara de María Becerra, con una leyenda que indica: «María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén«, en clara referencia a la solicitud hecha por «la nena de Argentina» apelando a la solidaridad por los incendios en la Patagonia.