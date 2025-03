Cecilia Milone sobre Mirtha Legrand: “Me decepcionó lo agresiva que fue ‘Chiquita’”

La cantante Cecilia Milone atraviesa uno de sus momentos más difíciles entre dichos sobre su amor por el compositor “Chico” Novarro y, tras cancelar su show en el cumpleaños de Mirtha Legrand, sostuvo que se sintió decepcionada por “lo agresiva que fue ‘Chiquita’”.

Los motivos por los cuáles decidió no ir al cumpleaños de Mirtha Legrand

En medio de su conflicto mediático, la cantante fue solicitada para realizar un show en el natalicio número 98 de Legrand. Sin embargo, Milone debió cancelar el espectáculo porque, según ella, no quería hacer notas y añadió: “¿Cómo lo iba a hacer? Le iba a arruinar la fiesta».

Al respecto, el organizador de eventos Ramiro Arzuga, que generalmente es el encargado de los aniversarios de la diva, explicó: “Cuando organizamos el cumpleaños de Mirtha, tenemos un show diferente cada año, como ocurrió con Jairo y ‘El Negro’ Lavié. Me comuniqué con Emilia para ver si podía, hablé con la representante y arreglamos todo lo que iba a cantar”.

El relato continuó con la parte económica: “Le pedí que me pase los honorarios por las cinco canciones que podía interpretar y Dani, su mejor amiga, que también la representa, me dijo que Cecilia se lo iba a regalar a Mirtha para su cumpleaños y que no le iba a cobrar nada”.

El acuerdo quedó cerrado durante la primera semana de febrero y, según la explicación del organizador, la artista “se dio de baja” diez días antes de la celebración.

Una semana después de su cumpleaños, Mirtha invitó a la mesa a la contraparte de Milone en el escándalo mediático, Julieta Novarro, quien negó la existencia de un romance entre su padre y la intérprete.

Durante el programa, Legrand se refirió a su fiesta y lo que ocurrió con la cantante: “Yo le agradecí, pero en el medio llama Cecilia por el escándalo que se había generado y decide bajarse, no ir al cumpleaños. Se bajó por el escándalo. Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar”.

Como si fuera poco, Mirtha añadió: «Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis». Cecilia, que estaba atenta al programa, le dedicó una publicación: «Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora».

En esta oportunidad, al referirse al conflicto, Milone opinó: “Me decepcionó lo agresiva que fue chiquita en su programa, respecto de cómo opinó de mí”.