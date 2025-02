Julieta, la hija de Chico Novarro, destruyó a Cecilia Milone: «Terapia urgente»

Chico Novarro murió en agosto de 2023 y unos meses después de su partida salió a la luz el romance secreto que habría tenido con la actriz Cecilia Milone, el vínculo y los rumores salieron de control por lo que la hija del reconocido compositor realizó un fuerte descargo en donde pidió que Milone asistiera a terapia.

Tras un fuerte enojo de Milone quien decidió hablar en redes sociales, criticó a la prensa e incluso a su exmarido Nito Artaza. En septiembre del año pasado, Milone estrenó «Cartas de un león»: el homenaje de Cecilia Milone a Chico Novarro.

Por qué Julieta, la hija de Chico Novarro, cruzó a Cecilia Milone

Al respecto, Julieta Novarro que es directora teatral y actriz, señaló: “Me enteré de que esta persona hacía un homenaje y me pareció espectacular. Cualquiera que quiera continuar con el legado de papá, no tienen por qué pedir permiso si es con respeto y con amor. Hasta ahí. Todo lo demás, andá a terapia. Él no está”.

“Mi viejo escribió 700 canciones y me encanta que sea recordado por quién fue artísticamente. Nunca fue un tipo mediático (…)”, agregó Julieta, quien, si bien estuvo tranquila durante su descargo, no dejó de mostrar su molestia.

“No pasaron dos años desde que falleció papá. Todo lo que tengas para decir, está bien, pero el vínculo con alguien que ya no está, no está bien para cualquiera que lo haga, incluso si pasaron 40 años más”, sostuvo la actriz.

“Acá hay una mujer, que es viuda, que es mi mamá y estuvo en los últimos 50 años, con idas y venidas. -Su papá- tuvo otras amigas, mucho más importantes y seguramente tuvo un vínculo”, apuntó la hija del artista y agregó: “Esto de pasar a decir ‘soy la viuda’, tenemos un tema que hay que ir a terapia urgente”.

Además, en el espectáculo homenaje que realiza la artista, cerca del final se la puede ver con el cuerpo recostado en el suelo entre lágrimas. Luego de esa escena, un ángel cómico y bailarín se acerca a la protagonista y terminan en un divertido baile. Al respecto, Julieta negó conocer esa escena y pidió “basta con el chiste”.

Al ser consultada por el conocimiento que podría tener respecto a Milone en la vida del músico, la actriz restó importancia: “Hace 25 años hicieron un show, puede ser que se mandaban mensajes para año nuevo, ni idea, tampoco me importa porque no está él y es un tema de él”.

En línea con el conflicto, la directora teatral retomó sobre los dichos de Milone: “Lo que está mal es (…) hablalo con tus amigas. Podés ir a decir, incluso, ‘yo lo amaba’, hasta ahí -gesto de pulgar hacia arriba-”.

“Esta mujer tiene su carrera que la apaña, los músicos que ella tiene, cantaron con papá”, concluyó la intérprete.

