¿Cecilia Roth hospedó a Jey Mammon en Madrid?: el fuerte descargo de la actriz

Jey Mammon pasó unos días en Madrid, España, luego de las repercusiones que tomó la denuncia de Lucas Benvenuto.

En ese contexto había trascendido que el conductor se había hospedado a la casa de Cecilia Roth. Sin embargo, en una entrevista radial la actriz desmintió ese rumor.

«Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere”, comenzó Roth en La Once Diez.

«No tengo casa en Madrid«, advirtió la actriz tiempo después.

Cecilia Roth también afirmó que siente un gran afecto por Jey Mamon pero trata de manejar la situación con cautela.

“Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día”, indicó la actriz.

«Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?’”, concluyó.

Georgina Barbarrosa apuntó contra Jey Mammon

Georgina Barbarossa se refirió al cambio de actitud que evidenció Jey Mammon tras su regreso de España. «Volvió muy soberbio. No me dieron ganas de hablar con él», expresó.

«Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Me parece que si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué. Señores, me equivoqué, era otro paradigma, otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que la respuesta hubiese sido otra», agregó. «Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena», opinó Barbarossa.