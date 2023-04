Jey Mammon rompió el silencio y confirmó su regreso a la tele: «Es mi lugar»

Luego de una breve estadía por España, Jey Mammon volvió a la escena mediática nacional y se atrevió a arrojar una reveladora confesión acerca de su futuro profesional. El conductor se encuentra alejado de las cámaras tras hacerse pública una denuncia de abuso sexual en su contra.

En diálogo con la célebre revista Paparazzi, el humorista aseguró que no está enojado con nadie y habló sobre cómo está lidiando con la situación personal que atraviesa. «Sigo bien, tranquilo. Acá comiendo con amigos«, comentó.

Además, compartió algunos detalles sobre su futuro laboral en los medios. Fue allí cuando el artista aseguró que su vuelta a la pantalla es inminente: “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

A pesar de la gravedad de la acusación y de la fuerte condena social, Mammon parece estar tratando de limpiar su imagen y recomponer su carrera laboral.

Sin embargo, aún no hubo ningún anuncio oficial sobre qué clase de trabajo realizará en la pantalla chica.

Jey Mammón aseguró que mantiene una buena relación con Jésica Cirio

En cuanto a su salida de “La Peña de Morfi”, Mammon precisó que “está bien ahora, estamos tranquilos”.

Además, afirmó que sigue manteniendo una buena relación con Jésica Cirio, su compañera en el ciclo. Recordemos que después de la acusación, el canal para el que trabajaba decidió apartarlo del aire y tras ello surgieron rumores de rivalidad con la exmodelo.

En una serie de entrevistas, el conductor habló sobre su inocencia y dijo que estaba preparando un “contraataque legal” contra Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abusar sexualmente de él cuando tenía tan solo 16 años.

Además, había asegurado que su viaje a Europa no se trató de un «escape». “No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví, tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad, que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, afirmó.

Desde entonces, no volvió a expresarse públicamente, pero sí eligió retomar su actividad en su cuenta de Instagram.