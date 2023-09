Paula Chaves habló de su pelea con Zaira Nara: «No tengo doble cara»

Paula Chaves habló a fondo de su pelea con Zaira Nara. La modelo estuvo de invitada en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe, y allí toco públicamente el distanciamiento que ambas mantienen, luego de ser amigas.

«Lo mío con Zaira es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte«, comenzó diciendo Paula- un tanto incómoda- en el programa de Andy Kusnetzoff.

Cuando el conductor insistió en saber si alguna vez había sido por problemas de novios, Paul negó rotundamente la situación y aclaró: «Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado, nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida«.

Finalmente Paula Chaves señaló: «No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau».

Por último sobre la posibilidad de un acercamiento con Zaira en el futuro, Paula señaló: «No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas».

Zaira Nara y una posible reconciliación con Paula Chaves

En agosto Zaira Nara se había referido a un posible acercamiento a su examiga Paula Chaves. «Tarde o temprano va a suceder», había declarado. El conflicto entre ambas se habría originado luego de la relación que mantuvo Nara con Facundo Pieres, expareja de Paula.

«Cuando hay momentos de tensión es mejor no hacer nada. Hay que dar espacio a los demás», había reflexionado Zaira, y había cerrado «No me pone contenta estar alejada de su familia«.