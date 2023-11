Charlotte Caniggia presentó su tema «Champán choripán» y habló de varias famosas

La participante Charlotte Caniggia apareció en la pista del Bailando 2023 y además de bailar una cumbia usó su momento para presentar su tema musical «Champán choripán».

«Cuando tengo sed, me tomó un campagne», dice el tema con sonidos de RKT y la participación de Carly. Hizo bailar a unos cuantos en el estudio y provocó varias sonrisas, aunque Marcelo Tinelli no entendía bien de qué se trataba y no podía disimularlo en su cara.

Qué dijo Charlotte Caniggia de sus compañeras del Bailando 2023

El conductor aprovechó la presencia de la mediática para consultarle por varias de sus compañeras del Bailando 2023. Charlotte respondió sobre cada una de ellas, sin filtro. «Hay varias boludas acá metidas. Con Coti Romero tuve algunos conflictos, no le creo nada, pero ya estamos en paz, igual no sería amiga de ella, no me cae bien», comenzó.

«Cami Homs me invitó a su cumpleaños, así que está perdonada por no tomar los shots. A Lola Latorre hay que quererla por la mamá, que es una conchuda, mafiosa. Es como meterte con More Rial. A Lola la amamos, divina. Juli Castro no pincha ni corta, es una aburrida que te cambio el programa. Romina Uhrig habla raro, como que tiene una papa en la boca», opinó.

En tanto, Moria Casán opinó que «va sin filtro pero no es agresiva. Es duro lo que dice, pero lo tamiza con esa simpatía». Sobre Coki Ramírez dijo que «ya fue, es de cartón». «Juliana de Gran Hermano me cae bien, es copada. Lali González es rara, pero la querés. A Milett Figueroa bueno, es tu novia, la queremos. A Tuly Acosta es preferible quererla y tenerla de amiga porque tiene muchos seguidores».

«Yeyo de Gregorio habla muy raro y me da miedo. Anita Martínez y El Bicho Gómez son copados, pero no los entiendo, no me dan risa a mí. Anabel Sánchez baila bien, pero es muy aburrida, no pincha ni corta, igual que la hija de la que fue tu novia, Momi Giardina. A Flor Vigna la banco, es copada», cerró Charlotte.

La última vez que opinó sobre los personajes del Bailando provocó la renuncia de Zaira Nara al streaming del programa por sentirse agraviada por sus dichos.

Con información de Noticias Argentinas.