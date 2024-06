Charly García reapareció en los escenarios con una inesperada actuación

Charly García pasó un 2023 con muchos problemas de salud. En agosto del año pasado estuvo internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Buenos Aires y varios allegados al artista manifestaron públicamente su preocupación por el cuadro del artista.

Charly optó por resguardarse de las cámaras hasta enero que publicó una foto en la que se lo pudo ver muy sonriente y en buen estado de salud, mientras le daba sus últimos toques al nuevo material que está preparando. Su productor, José Palazzo, dijo que tiene todo listo para presentar su nuevo disco.

Porque tras dos años sin dar recitales, el cantante "Yendo de la Cama al Living" y "Cerca de la Revolución" en el Hotel Faena.pic.twitter.com/qEbBxxBMmX — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 6, 2024

Mientras sus fanáticos esperan ansiosos que eso ocurra, Charly García sorprendió a aquellos pocos allegados que se encontraban en el Hotel Faena en un evento en el que participó su cuñado, el hermano de Mecha Iñigo, el DJ Facu Iñigo.

Así llegaba Charly García a su primer show en vivo luego de (casi) 2 años de inactividad | Hotel Faena, anoche. pic.twitter.com/5uXe8ACz1S — Constant Concept (@constat_concept) June 6, 2024

Tras dos años sin subirse al escenario, el músico que es una leyenda del rock nacional se sentó frente al piano, tomó el micrófono e interpretó dos de sus clásicos: “Yendo de la cama al living” y “Cerca de la revolución”.

Charly García: cuándo sale su nuevo disco

Charly García selló en abril pasado el acuerdo con la discográfica Sony Music para el lanzamiento de su nuevo álbum «La lógica del escorpión».

Dado que el lanzamiento será simultáneo en plataformas y vinilo, se calcula que recién aparecerá en la segunda mitad del año, con fecha estimada para después de agosto.

Según la información recopilada por los fans en las redes sociales, «La lógica del escorpión» incluiría una nueva versión de «Te recuerdo invierno», de la época inicial de Sui Generis, grabado en «Estaba en llamas cuando me acosté», en 1995.

Otro tema sería «Rock and Roll Stars», versión en castellano de «Do You Want to Be a Rock ‘N’ Roll Star», de The Byrds, que Charly tocó en vivo 2006 en un programa de Juan Alberto Badía.

También se habló de una nueva versión de «Juan Represión», un tema de Sui Generis que fue censurado en la época de «Pequeñas anécdotas sobre las instituciones», y que recién se grabó en el 2000 para el álbum del regreso de Sui, «Sinfonías para adolescentes».

El último trabajo de Charly fue Random, en 2017, grabado principalmente en el estudio de Palito Ortega en la localidad bonaerense de Luján.

Con información de Clarín y Noticias Argentinas