Charly García reapareció en redes y emocionó a todos con una foto junto a un perrito

Charly García reapareció este lunes en las redes sociales, luego de haber permanecido algún tiempo alejado de la luz pública. Una foto junto a un perrito se robó la emoción de los fanáticos.

A fines de diciembre, el productor del Cosquín Rock, José Palazzo, publicó una foto donde se lo veía al músico en el estudio de grabación, sentado en un sillón con un teclado, asegurando que volvió al ruedo. “Viví un hecho histórico, Charly dejó todo listo su nuevo disco, todo terminado, festejamos con parte de su equipo y justo llegué para ese momento”, escribió Palazzo.

Ahora, fue el propio García quien utilizó sus redes y publicó en sus historias de Instagram una imagen donde se lo ve sentado en la silla de ruedas sosteniendo entre sus piernas a su perro y como fiel a su estilo, con música: eligió la canción ¡Hola, pequeño ser!, de Pescado Rabioso.

“Hola pequeño ser, si tu mente se viaja tenés que parar. No, no, no, pequeño ser”, se puede escuchar en el fragmento que seleccionó para acompañar la foto.

La última reaparición de Charly García junto a sus fanáticos

A la espera de que salga su nuevo material musical, se lo pudo ver en los últimos días a Charly García rodeado de sus fanáticos y recibiendo cariño por parte de ellos.

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes, sus fanáticos lo vieron en la calle, cerca de domicilio de Coronel Díaz y Santa Fe: al reconocerlo, le pidieron fotos donde se lo vio sonriente. En las instantáneas se pudo visualizar que el ícono del rock argentino estaba de buen humor, en su silla de ruedas y vistiendo una remera de Pappo’s Blues.