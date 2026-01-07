Charly García reapareció en una salida íntima por Buenos Aires y una escena cotidiana se volvió símbolo

Lejos de los escenarios y de cualquier aparición planificada, Charly García volvió a ser noticia por una escena simple y profundamente simbólica de un paseo por la Ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes y videos compartidos por Rosario Ortega en sus historias de Instagram, lo muestran en una salida cotidiana que incluyó un recorrido en auto y una parada en un local de comida rápida.

El paseo de Charly García por Buenos Aires

Las postales reflejan una intimidad poco habitual en una figura de su dimensión, donde sin flashes ni discursos, Charly aparece acompañado por Rosario y por su manager, Guillermo “Tato” Vega: “Una salida por Bs As con el jefe”, escribió Ortega.

El registro incluye escenas donde el auto detenido en el drive thru, la entrega del pedido y luego la comida compartida en movimiento. Charly, relajado en el asiento del acompañante, con gorra y anteojos, disfruta de unas papas fritas que le acercan desde adelante.

El paseo se completa con selfies y reposts que refuerzan ese clima de cercanía, en donde Ortega y Vega también aparecen compartiendo la merienda, entre sonrisas y emojis, sin solemnidad. En tiempos de sobreexposición y especulación, estas imágenes funcionan como un respiro y muestran a Charly García en una faceta terrenal, presente y auténtica.