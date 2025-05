Chiara Mancuso fue contundente al responder si tuvo un romance con Enzo Fernández: ¿Hubo encuentro?  

Chiara Mancuso fue eliminada de Gran hermano recientemente y al pasar por Bondi Live le preguntaron si eran verdad los rumores de romance con Enzo Fernández, que habrían provocado su ruptura con Valentina Cervantes.

¿Qué dijo Chiara Mancuso sobre ser la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

En el reconocido programa de streaming, fue Santiago Rivaroy quien no dudó en consultarle a la exhermanita: «¿Vos fuiste la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes?». Lejos de esquivar la pregunta, la joven respondió: «No, chicos… Cero, nada que ver. Recién me entero».

«Yo hablé de que me gustaban los morochos de dientes blancos y lo relacionaron con esto y si dije que he estado con jugadores, pero nunca me referí a ninguno», continuó Chiara Mancuso desmintiendo ser la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

🛥️YATE-GATE: ¿CHIARA MANCUSO ESTUVO CON UN FUTBOLISTA FAMOSO?



¿Qué dijo Chiara Mancuso sobre la fiesta en el yate con jugadores de fútbol?

Al ser consultada sobre su presencia en la fiesta en un yate con jugadores de Independiente, admitió que estuvo, aunque aclaró: “Son mis amigos”.

Esa fiesta llegó a las redes sociales y trascendió que algunas chicas habrían cobrado altas tarifas en dólares para estar con los jugadores, aunque ellas desmintieron todo.

“Estaba Flor Regidor (ex Gran Hermano), la pasamos bomba. No pasó nada alocado, nadie tuvo sexo con nadie”, aclaró Chiara.

Además, aseguró que fue un invento lo de las tarifas de las chicas: “Me he juntado un montón de veces. Nadie le pagó a nadie”.

Al ser consultada sobre su pasado con algún futbolista, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso respondió: “Bueno… tampoco me voy a hacer la carmelita descalza. Sí, he salido con un par”.