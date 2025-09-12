Chipá rápido en 5 minutos: la receta fácil y sin gluten al microondas o sartén
Con pocos ingredientes y en solo cinco minutos, disfrutá un chipa casero, práctico y sin gluten.
Esta receta de chipá al microondas o en sartén es ideal si tenés poco tiempo, no querés ensuciar demasiado o simplemente buscás una opción más práctica. Conserva el gusto característico que tanto enamora, pero con la ventaja de estar lista en minutos. Además, es apta para celíacos siempre que uses almidón de mandioca puro, ya que no contiene gluten.
Perfecto para acompañar el mate, un café o como snack salado, este chipá rápido se convierte en la opción ideal para cualquier momento del día.
Lee También
Chipá: la receta perfecta existe ¡a tomar nota!
Paso a paso: cómo hacer chipá rico y rápido
Ingredientes:
- 1 taza de almidón de mandioca (fécula de mandioca o tapioca)
- 1 huevo
- 100 g de queso rallado (puede ser semiduro o una mezcla)
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 1 pizca de sal
- 1 chorrito de leche (opcional, para una textura más suave)
Preparación:
En sartén:
- Cocinar a fuego bajo, sin aceite, girándolas hasta que doren por fuera.
- En un bol, mezclá el almidón, el queso rallado y la sal.
- Agregá el huevo y la manteca. Si la masa queda muy seca, incorporá un chorrito de leche.
- Amasá hasta lograr una textura homogénea y formá bolitas del tamaño de una nuez.
En microondas:
- Colocá las bolitas en un plato apto y cociná 1 minuto y medio a potencia media-alta.
Con información de Tn
Comentarios