Claudia Villafañe y Jorge Taiana desmintieron los rumores de compromiso

El día de ayer, 22 de enero, Claudia Villafañe cumplió 62 años. Las redes se llenaron de mensajes de cariño de sus seres queridos.

“¡Feliz todo a la mejor mamá del mundo entero!¡Feliz vida, Tata!¡Gracias por nuestra familia. Gracias por amarnos incondicionalmente. ¡Te amo, Ma! ¡Te celebro hoy y siempre. ¡Feliz existencia!. Gracias por tanto, te deseo felicidad absoluta y muchos momentos más con tus nietos. ¡Te toca disfrutar!” dijo Gianinna Maradona, la hija menor de Villafañe y Diego Maradona, en una sentida foto.

Por su parte, Dalma también le dedicó un mensaje en Instagram. “Avísame si ya estás despierta que las nenas manejan una intensidad para ir a saludarte por tu cumple ¡y si escucho que Azul grita Tata una vez más la rifo por Instagram!” dijo la actriz, haciendo referencia a Azul, su hijo y nieta de la empresaria.

Aunque el mensaje que mas repercusión generó fue el de su pareja de hace más de 20 años, el actor Jorge Taiana. «Feliz cumple Monita» dice la descripción de la foto. En la historia se los ve a ambos tomados de la mano y en la mano de él se ve un anillo, accesorio que las redes y medios interpretaron como sinónimo de un casamiento que se avecinaba.

Sin embargo, tanto Villafañe como Taiana desmintieron que se vayan a casar pronto, en dialogo con el medio Teleshow.

«No se de dónde sacaron eso, no entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple” afirmó la ganadora de Master Chef.

Por su parte, Taiana también desmintió los rumores que circularon. “¿Qué no se entiende de la publicación? dice feliz cumpleaños” dijo el actor de forma contundente.