Cómo está hoy Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, a los 95 años: se recupera en su casa tras un problema de salud

Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, atraviesa un proceso de recuperación en su hogar luego de haber enfrentado recientemente un cuadro de salud que preocupó a su familia. La noticia fue compartida por su hija, Laura Cerati, quien utilizó las redes sociales para llevar tranquilidad a los seguidores del músico y contar cómo evoluciona su madre a los 95 años.

Aunque la familia decidió preservar los detalles médicos y no informó cuál fue la afección que motivó su atención, Laura confirmó que la histórica figura vinculada al universo Cerati ya regresó a su domicilio y continúa recuperándose rodeada de afecto y cuidados.

El mensaje de Laura Cerati que llevó tranquilidad

La actualización sobre el estado de salud de Lilian Clark llegó a través de un video compartido por Laura Cerati.

En las imágenes se puede ver a la madre del líder de Soda Stereo en su casa, sonriente y acompañada por sus seres queridos.

Junto a la publicación, Laura escribió: «No hay nada mejor que casa… Por suerte mamita ya de vuelta recuperándose de a poquito. Con muchos cuidados y mucho amor luego de unos días difíciles».

La familia no brindó más detalles sobre los problemas de salud que atravesó durante los últimos días.

Quién es Lilian Clark

Lilian Clark a los 95 años y sigue siendo una de las figuras más queridas por los admiradores de Gustavo Cerati.

Estuvo casada con Juan José Cerati y juntos tuvieron tres hijos: Gustavo, Laura y Estela.

Además de ser reconocida por su vínculo con el músico, desarrolló actividades como escritora y actriz de teatro antes de que la popularidad de su hijo la convirtiera en una figura conocida por el gran público.

La mujer que acompañó a Gustavo Cerati hasta el final

Su nombre quedó profundamente ligado a la historia del rock argentino tras el accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati en mayo de 2010, luego de un concierto en Caracas.

Durante los más de cuatro años que el músico permaneció internado, Lilian mantuvo una rutina prácticamente inalterable de visitas diarias. Le hablaba, le tomaba la mano y permanecía junto a él durante horas con la esperanza de que pudiera percibir su presencia.

Su fortaleza durante ese período la convirtió en un símbolo de amor incondicional para miles de seguidores del exlíder de Soda Stereo.

Una figura muy querida por los fanáticos

A pesar de mantener un perfil bajo, Lilian Clark continúa siendo una presencia muy valorada dentro del universo Cerati.

En los últimos años participó de homenajes, celebraciones familiares y distintas publicaciones impulsadas por sus hijas y nietos, quienes suelen compartir recuerdos del músico y momentos de intimidad familiar.

Hoy, mientras se recupera en su casa acompañada por sus afectos, vuelve a recibir el cariño de miles de fanáticos que la recuerdan como la mujer que nunca dejó de estar al lado de Gustavo Cerati en los momentos más difíciles de su vida.

En junio de 2025 celebró sus 95 años rodeada de sus hijos, nietos y seres queridos, en un encuentro familiar que volvió a mostrarla acompañada por el afecto de quienes la rodean. Según destacó Infobae, sigue siendo el punto de unión de la familia y una de las principales guardianas de la memoria del músico.

En los últimos años también aparecieron distintas imágenes y videos compartidos por familiares que la muestran activa, participando de reuniones familiares y conservando el carácter y la lucidez que siempre la caracterizaron.