Paro docente en Río Negro: la vuelta a clases será con medida de fuerza de Unter

El segundo semestre del ciclo lectivo comenzará este lunes en Río Negro con un paro docente de 48 horas convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter). La medida de fuerza fue resuelta por el congreso del gremio y coincidirá con el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia descontará los días no trabajados. Unter, por su parte, ratificó el paro y sostuvo que responde a la falta de respuestas del Gobierno a una serie de reclamos vinculados con salarios, condiciones laborales, infraestructura escolar, cobertura de cargos y jubilaciones.

Weretilneck afirmó que los descuentos se aplicarán «como venimos haciendo habitualmente» y defendió la política salarial del Gobierno. El mandatario sostuvo que «los salarios docentes rionegrinos están en el tercer lugar del país», remarcó que los haberes se actualizan por inflación y señaló que la Provincia abonó en una sola vez sueldo y aguinaldo, además de incrementar un 134% las asignaciones familiares.

Desde Unter, en tanto, señalaron que el conflicto «no aparece de un día para otro» y afirmaron que durante los últimos meses solicitaron reuniones y presentaron reclamos sin obtener respuestas. «La falta de respuestas nos trajo hasta acá», expresó el Consejo Directivo Central del gremio.

Qué planteó Unter en los días previos al paro docente de 48 horas en Río Negro

En los días previos al inicio del segundo semestre, Unter ratificó en sus redes sociales el paro de 48 horas y difundió una serie de publicaciones en las que explicó los motivos de la medida de fuerza. Según indicó el gremio, la protesta responde a la falta de respuestas del Gobierno provincial a reclamos que, asegura, viene planteando desde hace meses.

«Ningún conflicto aparece de un día para otro. Durante meses advertimos la situación, solicitamos reuniones y presentamos nuestros reclamos. La falta de respuestas nos trajo hasta acá», expresó el Consejo Directivo Central del sindicato en uno de los mensajes difundidos.

En esas publicaciones, Unter enumeró entre sus reclamos la situación salarial, el estado de los edificios escolares, la sobrecarga laboral, las dificultades con las licencias médicas, la supresión y refuncionalización de cargos y las jubilaciones pendientes.

«No es desgaste. Es abandono estatal», sostuvo el gremio al afirmar que existen «parches que duran días, techos que se caen y licencias médicas convertidas en una pesadilla». Además, cuestionó que el Gobierno pretenda que los docentes «sostengamos las escuelas con nuestro bolsillo y nuestra salud».

En otra de las publicaciones, Unter también rechazó las refuncionalizaciones y cierres de cargos vinculados a la baja natalidad. Según planteó el sindicato, esas decisiones «generan incertidumbre en las comunidades educativas» y ponen «en riesgo el derecho a una educación pública de calidad desde los primeros años».

Weretilneck confirmó que descontará los días no trabajados y defendió la oferta salarial

Al ser consultado por el paro docente que coincidirá con el inicio del segundo semestre, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia descontará los días no trabajados a quienes adhieran a la medida de fuerza convocada por Unter.

«Lamentablemente, las chicas y los chicos rionegrinos se verán privados de recibir clases la semana que viene y, obviamente, los días no trabajados serán descontados como venimos haciendo habitualmente», afirmó durante una actividad en Bariloche.

El mandatario sostuvo que el Gobierno mantiene abierta la instancia de diálogo con el gremio y defendió la política salarial aplicada por la Provincia. En ese sentido, aseguró que los docentes rionegrinos perciben «el tercer mejor salario del país» y remarcó que las remuneraciones se actualizan de acuerdo con la inflación. También recordó que este mes la Provincia abonó en una misma fecha los haberes y el medio aguinaldo y destacó el incremento del 134% en las asignaciones familiares.

Weretilneck señaló además que la administración provincial realiza «el máximo esfuerzo» para atender las demandas del sector dentro de las posibilidades presupuestarias. «Siempre hemos tenido una actitud abierta y de diálogo, pero hay un momento en que el presupuesto provincial no da para más», sostuvo.

Respecto de la medida de fuerza, el gobernador indicó que una vez finalizado el paro el Ejecutivo evaluará el nivel de adhesión y analizará la situación. También afirmó que, en las últimas convocatorias, el acatamiento «ha sido muy bajo, prácticamente insignificante».