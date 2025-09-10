Cami Homs compartió en sus redes una receta que despertó gran interés: ñoquis de ricota con espinaca y salsa blanca, un plato reconfortante, lleno de sabor y perfecto para disfrutar en familia. “0 light pero qué rico”, escribió en su historia de Instagram mientras mostraba la sartén al fuego.

La modelo eligió ingredientes simples y fáciles de conseguir, logrando un resultado cremoso y lleno de frescura. La combinación de la ricota con la espinaca salteada y la suavidad de la crema da como resultado una propuesta tentadora para cualquier día de la semana.

Cómo hacer ñoquis de ricota con espinaca y salsa blanca: la receta de Cami Homs

Ingredientes:

1 paquete de ñoquis de ricota

1/2 atado de hojas de espinaca

200 ml de crema de leche

Condimentos: sal y pimienta a gusto

Preparación:

Primero, se debe cocinar la espinaca. Lavar bien las hojas, cortarlas en tiras y saltearlas en una sartén con un poco de aceite, sal y pimienta hasta que estén tiernas y fragantes. El segundo paso consiste en preparar la salsa cremosa. En la misma sartén incorpora la crema de leche y revuelve a fuego medio hasta que tome un color uniforme e integre los sabores con la espinaca.

Luego llega el turno de los ñoquis. En una olla con agua hirviendo y sal, cocinarlos hasta que suben a la superficie, momento en el que ya están listos para retirar.

El paso final es integrar todos los elementos. Cami mezcló los ñoquis con la salsa blanca y la espinaca en la sartén, dejando que se impregnen bien durante un minuto más. El resultado es un plato reconfortante, sabroso y lleno de color.

Como sugerencia, recomienda servirlos recién hechos y sumar un toque de queso rallado o pimienta negra al gusto para intensificar el sabor. Con esta propuesta, Cami Homs vuelve a mostrar su cariño por la cocina, compartiendo esta receta ideal para compartir en los días de invierno.