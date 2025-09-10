Cómo hacer galletitas de banana crocantes en 10 minutos sin manteca 

Las galletitas caseras son una opción práctica para la merienda o el desayuno y no siempre necesitan manteca ni huevo para salir ricas. Con la banana como base, se logra una textura húmeda por dentro y crocante por fuera, ideal para quienes buscan algo dulce sin complicaciones.

Además de ser rápidas, estas galletitas resultan más livianas y nutritivas que las industriales, ya que no llevan grasas añadidas ni conservantes. Se pueden comer solas, con café o incluso acompañarlas con un poco de miel o mantequilla de maní.

En apenas 10 minutos de horno, vas a tener listas unas galletitas doradas, fáciles de preparar y con un aroma irresistible que llena la cocina.

Paso a paso: cómo hacer galletitas de banana crocantes

Ingredientes:

1 banana madura

1 taza de avena en hojuelas

2 cucharadas de azúcar o miel (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de canela

Preparación:

Precalentar el horno a 180°C.

Pisá la banana con un tenedor hasta lograr un puré.

Agregá la avena, la vainilla, la canela y el endulzante elegido, mezclando bien.

Formá pequeñas porciones con una cuchara y colocálas en una bandeja con papel manteca.

Aplastá cada bolita para dar forma de galletita.

Llevá al horno por 10 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.