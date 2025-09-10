Cómo hacer galletitas de banana crocantes en 10 minutos sin manteca
Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, se pueden preparar unas galletitas saludables, crujientes y con un sabor natural gracias a la banana madura.
Las galletitas caseras son una opción práctica para la merienda o el desayuno y no siempre necesitan manteca ni huevo para salir ricas. Con la banana como base, se logra una textura húmeda por dentro y crocante por fuera, ideal para quienes buscan algo dulce sin complicaciones.
Además de ser rápidas, estas galletitas resultan más livianas y nutritivas que las industriales, ya que no llevan grasas añadidas ni conservantes. Se pueden comer solas, con café o incluso acompañarlas con un poco de miel o mantequilla de maní.
En apenas 10 minutos de horno, vas a tener listas unas galletitas doradas, fáciles de preparar y con un aroma irresistible que llena la cocina.
Paso a paso: cómo hacer galletitas de banana crocantes
Ingredientes:
- 1 banana madura
- 1 taza de avena en hojuelas
- 2 cucharadas de azúcar o miel (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Una pizca de canela
Preparación:
- Precalentar el horno a 180°C.
- Pisá la banana con un tenedor hasta lograr un puré.
- Agregá la avena, la vainilla, la canela y el endulzante elegido, mezclando bien.
- Formá pequeñas porciones con una cuchara y colocálas en una bandeja con papel manteca.
- Aplastá cada bolita para dar forma de galletita.
- Llevá al horno por 10 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.
- Dejá enfriar antes de comer para que queden más firmes.
