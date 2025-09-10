ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer galletitas de banana crocantes en 10 minutos sin manteca 

Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, se pueden preparar unas galletitas saludables, crujientes y con un sabor natural gracias a la banana madura. 

Redacción

Galletitas de banana.

Las galletitas caseras son una opción práctica para la merienda o el desayuno y no siempre necesitan manteca ni huevo para salir ricas. Con la banana como base, se logra una textura húmeda por dentro y crocante por fuera, ideal para quienes buscan algo dulce sin complicaciones. 

Además de ser rápidas, estas galletitas resultan más livianas y nutritivas que las industriales, ya que no llevan grasas añadidas ni conservantes. Se pueden comer solas, con café o incluso acompañarlas con un poco de miel o mantequilla de maní. 

En apenas 10 minutos de horno, vas a tener listas unas galletitas doradas, fáciles de preparar y con un aroma irresistible que llena la cocina. 

Paso a paso: cómo hacer galletitas de banana crocantes 

Ingredientes

  • 1 banana madura 
  • 1 taza de avena en hojuelas 
  • 2 cucharadas de azúcar o miel (opcional) 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 
  • Una pizca de canela 

Preparación: 

  • Precalentar el horno a 180°C. 
  • Pisá la banana con un tenedor hasta lograr un puré. 
  • Agregá la avena, la vainilla, la canela y el endulzante elegido, mezclando bien. 
  • Formá pequeñas porciones con una cuchara y colocálas en una bandeja con papel manteca. 
  • Aplastá cada bolita para dar forma de galletita. 
  • Llevá al horno por 10 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. 
  • Dejá enfriar antes de comer para que queden más firmes. 

