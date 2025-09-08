Cómo hacer buñuelos de espinaca con 4 ingredientes, sin harina ni fritura
Muchos acostumbran a hacer los clásicos buñuelos de espinaca con harina y fritos, por eso te damos el paso a paso para hacerlos mucho más saludables.
La alimentación saludable gana cada vez más espacio en los hogares argentinos, y muchas recetas tradicionales son adaptadas a versiones más livianas. Un ejemplo claro son los clásicos buñuelos de espinaca, que ahora se pueden preparar sin harina y sin necesidad de freírlos en aceite.
Esta receta conserva el sabor característico de los buñuelos, pero con una textura más esponjosa y saludable. Es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o evitar las frituras, sin resignar sabor.
Cómo hacer hacer buñuelos de espinaca saludables
Ingredientes:
- 1 atado grande de espinaca fresca (o 300 gramos cocida).
- 2 huevos.
- 3 cucharadas de avena fina.
- Sal y pimienta a gusto.
- Como opcional, se le puede agregar un 1 diente de ajo picado.
Paso a paso: buñuelos de espinaca sin harina ni fritura
- Herví o cociná al vapor un atado de espinaca hasta que esté tierna.
- Escurrila bien y picala con cuchillo o procesadora.
- En un bol, mezclá la espinaca con 2 huevos, 3 cdas. de avena fina, sal, pimienta y ajo si querés.
- Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que la avena absorba el líquido.
- Formá los buñuelos con una cuchara y ponelos sobre una placa aceitada o con papel manteca.
- Cociná en horno a 200 °C por 15-20 minutos o en freidora de aire por 10-12 minutos.
- Servilos calientes, tibios o fríos, solos o con guarnición.
Qué hacer para realizar estos buñuelos de espinaca sin problemas
- Escurrí muy bien la espinaca: si queda con agua, la mezcla será demasiado líquida y los buñuelos se desarmarán.
- Usá avena fina o procesada: ayuda a dar estructura sin usar harina tradicional.
- Dejá reposar la mezcla: al menos 10 minutos para que la avena absorba el líquido y se compacte.
- Probá la sazón antes de cocinar: cociná una pequeña porción al microondas para ajustar sal o condimentos.
- Aceitá bien la fuente o usá papel manteca antiadherente: evita que se peguen.
- No hagas buñuelos demasiado grandes: si son chicos, se cocinan parejo y quedan más firmes.
- No los muevas apenas salen del horno: dejalos reposar unos minutos para que terminen de afirmarse.
- Podés agregar queso rallado: si querés darles más sabor y ayudar a ligar.
- Controlá el horno o freidora de aire: la cocción pareja es clave para que no queden húmedos por dentro.
- Conservá en heladera en un recipiente hermético: duran hasta 3 días y se pueden recalentar sin problema.
¿Cómo acompañar los buñuelos de espinaca?
Acompañamientos frescos:
- Ensalada fresca: Tomate, rúcula, zanahoria rallada, cebolla morada o un mix de verdes con un aliño simple de oliva, limón y sal.
- Rodajas de tomate con aceite de oliva y orégano.
- Chucrut o pickles caseros: le dan un toque ácido que corta lo frito.
Salsas y dips
- Salsa de yogur: Yogur natural, limón, ajo picado, menta o ciboulette.
- Salsa de mostaza y miel: Perfecta para mojar.
- Aderezo tipo tzatziki: Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo.
- Salsa criolla: Tomate, cebolla, morrón, perejil, aceite y vinagre.
Guarnición caliente
- Arroz blanco o integral: Sencillo y rendidor.
- Puré de papas o calabaza: Cremoso, combina muy bien.
- Verduras grilladas: Berenjena, zucchini, morrón.
Para servir tipo tapeo
- Pan pita, focaccia o pancitos para armar mini sándwiches.
- Queso crema o untables para acompañar.
Comentarios