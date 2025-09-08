ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer buñuelos de espinaca con 4 ingredientes, sin harina ni fritura 

Muchos acostumbran a hacer los clásicos buñuelos de espinaca con harina y fritos, por eso te damos el paso a paso para hacerlos mucho más saludables.

Redacción

Por Redacción

Buñuelos de espinaca.

Buñuelos de espinaca.

La alimentación saludable gana cada vez más espacio en los hogares argentinos, y muchas recetas tradicionales son adaptadas a versiones más livianas. Un ejemplo claro son los clásicos buñuelos de espinaca, que ahora se pueden preparar sin harina y sin necesidad de freírlos en aceite.

Esta receta conserva el sabor característico de los buñuelos, pero con una textura más esponjosa y saludable. Es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o evitar las frituras, sin resignar sabor.

Cómo hacer hacer buñuelos de espinaca saludables 

Ingredientes

  • 1 atado grande de espinaca fresca (o 300 gramos cocida). 
  • 2 huevos. 
  • 3 cucharadas de avena fina. 
  • Sal y pimienta a gusto. 
  • Como opcional, se le puede agregar un 1 diente de ajo picado. 

Paso a paso: buñuelos de espinaca sin harina ni fritura 

  • Herví o cociná al vapor un atado de espinaca hasta que esté tierna. 
  • Escurrila bien y picala con cuchillo o procesadora. 
  • En un bol, mezclá la espinaca con 2 huevos, 3 cdas. de avena fina, sal, pimienta y ajo si querés. 
  • Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que la avena absorba el líquido. 
  • Formá los buñuelos con una cuchara y ponelos sobre una placa aceitada o con papel manteca. 
  • Cociná en horno a 200 °C por 15-20 minutos o en freidora de aire por 10-12 minutos. 
  • Servilos calientes, tibios o fríos, solos o con guarnición. 

Qué hacer para realizar estos buñuelos de espinaca sin problemas 

  • Escurrí muy bien la espinaca: si queda con agua, la mezcla será demasiado líquida y los buñuelos se desarmarán. 
  • Usá avena fina o procesada: ayuda a dar estructura sin usar harina tradicional. 
  • Dejá reposar la mezcla: al menos 10 minutos para que la avena absorba el líquido y se compacte. 
  • Probá la sazón antes de cocinar: cociná una pequeña porción al microondas para ajustar sal o condimentos. 
  • Aceitá bien la fuente o usá papel manteca antiadherente: evita que se peguen. 
  • No hagas buñuelos demasiado grandes: si son chicos, se cocinan parejo y quedan más firmes. 
  • No los muevas apenas salen del horno: dejalos reposar unos minutos para que terminen de afirmarse. 
  • Podés agregar queso rallado: si querés darles más sabor y ayudar a ligar. 
  • Controlá el horno o freidora de aire: la cocción pareja es clave para que no queden húmedos por dentro. 
  • Conservá en heladera en un recipiente hermético: duran hasta 3 días y se pueden recalentar sin problema. 

¿Cómo acompañar los buñuelos de espinaca?

Acompañamientos frescos:

  • Ensalada fresca: Tomate, rúcula, zanahoria rallada, cebolla morada o un mix de verdes con un aliño simple de oliva, limón y sal.
  • Rodajas de tomate con aceite de oliva y orégano.
  • Chucrut o pickles caseros: le dan un toque ácido que corta lo frito.

Salsas y dips

  • Salsa de yogur: Yogur natural, limón, ajo picado, menta o ciboulette.
  • Salsa de mostaza y miel: Perfecta para mojar.
  • Aderezo tipo tzatziki: Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo.
  • Salsa criolla: Tomate, cebolla, morrón, perejil, aceite y vinagre.

Guarnición caliente

  • Arroz blanco o integral: Sencillo y rendidor.
  • Puré de papas o calabaza: Cremoso, combina muy bien.
  • Verduras grilladas: Berenjena, zucchini, morrón.

Para servir tipo tapeo

  • Pan pita, focaccia o pancitos para armar mini sándwiches.
  • Queso crema o untables para acompañar.


Temas

Alimentación saludable

buñuelos

Cómo hacer

