Cómo hacer buñuelos de espinaca con 4 ingredientes, sin harina ni fritura 

La alimentación saludable gana cada vez más espacio en los hogares argentinos, y muchas recetas tradicionales son adaptadas a versiones más livianas. Un ejemplo claro son los clásicos buñuelos de espinaca, que ahora se pueden preparar sin harina y sin necesidad de freírlos en aceite.

Esta receta conserva el sabor característico de los buñuelos, pero con una textura más esponjosa y saludable. Es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o evitar las frituras, sin resignar sabor.

Cómo hacer hacer buñuelos de espinaca saludables

Ingredientes:

1 atado grande de espinaca fresca (o 300 gramos cocida).

2 huevos.

3 cucharadas de avena fina.

Sal y pimienta a gusto.

Como opcional, se le puede agregar un 1 diente de ajo picado.

Paso a paso: buñuelos de espinaca sin harina ni fritura

Herví o cociná al vapor un atado de espinaca hasta que esté tierna.

Escurrila bien y picala con cuchillo o procesadora.

En un bol, mezclá la espinaca con 2 huevos, 3 cdas. de avena fina, sal, pimienta y ajo si querés.

Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que la avena absorba el líquido.

Formá los buñuelos con una cuchara y ponelos sobre una placa aceitada o con papel manteca.

Cociná en horno a 200 °C por 15-20 minutos o en freidora de aire por 10-12 minutos.

Servilos calientes, tibios o fríos, solos o con guarnición.

Qué hacer para realizar estos buñuelos de espinaca sin problemas

Escurrí muy bien la espinaca: si queda con agua, la mezcla será demasiado líquida y los buñuelos se desarmarán.

Usá avena fina o procesada: ayuda a dar estructura sin usar harina tradicional.

Dejá reposar la mezcla: al menos 10 minutos para que la avena absorba el líquido y se compacte.

Probá la sazón antes de cocinar: cociná una pequeña porción al microondas para ajustar sal o condimentos.

Aceitá bien la fuente o usá papel manteca antiadherente: evita que se peguen.

No hagas buñuelos demasiado grandes: si son chicos, se cocinan parejo y quedan más firmes.

No los muevas apenas salen del horno: dejalos reposar unos minutos para que terminen de afirmarse.

Podés agregar queso rallado: si querés darles más sabor y ayudar a ligar.

Controlá el horno o freidora de aire: la cocción pareja es clave para que no queden húmedos por dentro.

Conservá en heladera en un recipiente hermético: duran hasta 3 días y se pueden recalentar sin problema.

¿Cómo acompañar los buñuelos de espinaca?

Acompañamientos frescos:

Ensalada fresca : Tomate, rúcula, zanahoria rallada, cebolla morada o un mix de verdes con un aliño simple de oliva, limón y sal.

: Tomate, rúcula, zanahoria rallada, cebolla morada o un mix de verdes con un aliño simple de oliva, limón y sal. Rodajas de tomate con aceite de oliva y orégano.

con aceite de oliva y orégano. Chucrut o pickles caseros: le dan un toque ácido que corta lo frito.

Salsas y dips

Salsa de yogur : Yogur natural, limón, ajo picado, menta o ciboulette.

: Yogur natural, limón, ajo picado, menta o ciboulette. Salsa de mostaza y miel : Perfecta para mojar.

: Perfecta para mojar. Aderezo tipo tzatziki : Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo.

: Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo. Salsa criolla: Tomate, cebolla, morrón, perejil, aceite y vinagre.

Guarnición caliente

Arroz blanco o integral : Sencillo y rendidor.

: Sencillo y rendidor. Puré de papas o calabaza : Cremoso, combina muy bien.

: Cremoso, combina muy bien. Verduras grilladas: Berenjena, zucchini, morrón.

Para servir tipo tapeo