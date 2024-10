Cómo quitar las manchas amarillas de la ropa blanca: la solución definitiva

La ropa blanca, sobre todo las remeras, pierden su esencia cuando aparecen las manchas amarillas, especialmente aquellas causadas por el sudor en las axilas o aquellas que aparecen tras un largo tiempo en el que las prendas han estado guardadas. Es por eso que te dejamos la solución definitiva que devolverá el blanco a tus remeras y uniformes.

La solución definitiva que quitará las manchas amarillas de la ropa blanca

El ‘tip’ es bastante fácil de preparar y económico. Según explica la Maestra Jacobina en su vídeo, solo necesitas cinco litros de agua, cinco cucharadas de bicarbonato de sodio y cinco cucharadas de sal. «Metes, revuelves muy bien», instruye la experta.

Después, simplemente sumerge las prendas afectadas en esta mezcla. «Vas a meter tu prenda aquí en esta mezcla y vas a ver que este es infalible y te vas a sorprender de lo rápido que eliminas la mancha«, asegura.

Además, la Maestra Jacobina recomienda agitar bien la mezcla durante el proceso para asegurarse de que el bicarbonato se disuelva completamente. «Con una buena cuchara, mezclas, mezclas y vas a notar realmente que la mezcla se empieza a sentir como una acidez», comenta.

Es importante recordar que esta solución no debe ser probada por curiosidad ni dejarse al alcance de los niños. Este consejo no solo promete eliminar las manchas, sino también desinfectar las prendas, algo esencial para mantener la ropa no solo visualmente limpia, sino higiénicamente segura. La efectividad de este método reside en la capacidad del bicarbonato y la sal para atacar y descomponer las manchas orgánicas que suelen ser difíciles de remover con los detergentes convencionales.