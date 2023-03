Confirman que Telefe desvinculó a Jey Mammon, tras ser acusado de abuso sexual

Paramount, la empresa multinacional que administra a Telefe, habría resuelto en las últimas horas desvincular a Jey Mammon de La peña de Morfi. Todo surgió después de que se hiciera pública una denuncia en su contra por abuso sexual de menores.

Hasta el momento, el conductor no se expresó públicamente sobre el caso. Aunque se esperaba desde un primer momento que no estuviera presente en el programa que creó el fallecido Gerardo Rozín.

La denuncia fue publicada por el periodista Jorge Rial, quien reveló en su programa de Radio 10 que Jey había recibidio una denuncia por abuso sexual como parte de la misma red que integraría Marcelo Corazza, pero fue sobreseído en 2021. «La denuncia de Lucas Benvenuto existió pero se aplicó la prescripción por la cantidad de tiempo transcurrido«, relató.

Horas más tarde, el conductor de la señal de noticias C5N confirmó que las autoridades de Paramount Global decidieron levantar al humorista de la grilla de figuras del canal.

«Me confirman de Telefe que no va a estar y que la decisión fue tomada directamente desde Estados Unidos«, agregó el conductor. El canal no aclaró si finalizará el vínculo laboral de manera definitiva, aunque es probable que Jey Mammon no regrese al programa hasta que no se resuelva su situación judicial.

De qué se acusa a Jey Mammon

Luego de la detención de Marcelo Corazza por corrupción de menores, el humorista fue denunciado públicamente por abuso sexual.

El martes en América TV, un joven llamado Lucas Benvenuto se había presentado como una víctima del conductor de La Peña de Morfi.

Bevenuto había ido al piso a hablar de Corazza. Contó que el productor detenido se contactó con él cuando tenía apenas 14 años. Agregó que mantuvo conversaciones sexuales con Corazza pero que nunca concretaron un encuentro.

«Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó?. Él tenía 32 y yo, 14«, relató Lucas al programa A la Tarde de Karina Mazzocco.

«Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió. Es la historia de mi vida esa palabra: prescribió», concluyó en su relato.