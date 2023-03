Cuál fue el pedido del joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual: «Quiero ser feliz»

Tan solo minutos antes de que Jey Mammon realizara su descargo en las redes sociales sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra, Lucas Benvenuto -el denunciante- brindó más detalles del padecimiento que sufrió. Aunque también aprovechó a poner un alto a la exposición mediática al solicitar no ser más hostigado.

«Quiero Pedir por favor que se me deje de hostigar. Hay muchos medios que me llaman si parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado. Por favor, para mí es muy importante cada vez que hablo y espero que esto se entienda”, comenzó el joven que denunció haber sido víctima de una red de trata a las 12 años.

“Fue muy difícil para mí reconstruirme como persona. Hubo todo un equipo de terapeutas y el camino fue muy largo para que hoy pueda estar acá. ¿Qué puedo decirte de ‘estar acá’? Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar«, añadió.

«Al no tener respuesta de la Justicia no me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante en este camino. La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera”, continuó en un relato sincero y cargado de emoción.

«Cuando fui con un abogado particular tuve respuesta, cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue la resolución de una prescripción. Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción. En 2020, yo sabía adentro mío que no iba a lograr nada de la Justicia”, insistió.

«Fui muy claro y ya está. Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, cerró el joven que pide justicia.

Qué dijo Jey Mammon sobre la denuncia

Luego de que Jorge Rial confirmara hoy la desvinculación de Jey Mammon de Telefe, el propio conductor acusado de abuso sexual decidió tomar la palabra. Lo hizo a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

«Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi personas, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación«, comenzó relatando Mammon en el escrito.

El presentador de La Peña de Morfi desestimó las acusaciones y denunció que todo se trata de una campaña «extorsiva» promovida por el propio denunciante, Lucas Benvenuto. Además adelantó que comenzará con represalías ante la Justicia producto de lo que considera una «difamación».

De qué se acusa al conductor de Telefe

El martes en América TV, Lucas Benvenuto se había presentado como una víctima del conductor de La Peña de Morfi.

Bevenuto había ido al piso a hablar de Corazza. Contó que el productor detenido se contactó con él cuando tenía apenas 14 años. Agregó que mantuvo conversaciones sexuales con Corazza pero que nunca concretaron un encuentro.

«Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó?. Él tenía 32 y yo, 14«, relató Lucas al programa A la Tarde de Karina Mazzocco.

«Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió. Es la historia de mi vida esa palabra: prescribió», concluyó en su relato.