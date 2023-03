Tras el caso Marcelo Corazza, revelaron que Jey Mammon había sido denunciado por abuso sexual infantil

La detención de Marcelo Corazza, exparticipante de Gran Hermano, derivó en una dura acusación contra Jey Mammon, denunciado por abuso sexual infantil.

«La denuncia de Lucas Benvenuto existió. Prescribió. Jey Mammon está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho. El hecho efectivamente ocurrió pero se aplicó la prescripción, por el tema de la cantidad de tiempo transcurrido. Pero está», contó Jorge Rial en Argenzuela, programa de Radio 10.

«El sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021 (…) La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32«, añadió Rial.

Por último el conductor subrayó que Telefé prepara un comunicado para expresar su posición. Por último reveló que Fernando Burlando fue el abogado defensor del conductor en la causa.

Lucas Benvenuto tenía apenas 12 años cuando fue secuestrado por una red de trata y estuvo cautivo durante nueve meses en el año 2005.

El martes, el joven que hoy tiene 30 años había hablado en América y allí había revelado haber sido contactado por Marcelo Corazza, denunciado por corrupción de menores.

Gastón Trezeguet opinó de Marcelo Corazza

El productor y exparticipante de Gran Hermano Gastón Trezeguet opinó sobre la detención por corrupción de menores de Marcelo Corazza, el primer ganador en la historia del reality en Argentina, y aseguró que el tema le genera “asco” y “tristeza”.

A su vez, Trezeguet, que actualmente también hace de panelista en el programa que terminará su actual edición el próximo lunes, recalcó que no tiene relación con el imputado a pesar de trabajar en el canal.

«Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Tan solo hablar del tema me hace sentir incómodo, no me gusta. Si es todo como están diciendo, que le caiga todo el peso de la ley. Es así como tiene que ser», expresó en diálogo con Intrusos.