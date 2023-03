El descargo de Jey Mammon tras ser acusado de abuso sexual: «Ruego a Dios que se conozca la verdad»

Luego de que Jorge Rial confirmara hoy la desvinculación de Jey Mammon de Telefe, el propio conductor acusado de abuso sexual decidió tomar la palabra. Lo hizo a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

«Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi personas, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación«, comenzó relatando Mammon en el escrito.

El presentador de La Peña de Morfi desestimó las acusaciones y denunció que todo se trata de una campaña «extorsiva» promovida por el propio denunciante, Lucas Benvenuto. Además adelantó que comenzará con represalías ante la Justicia producto de lo que considera una «difamación».

«Sin perjuicio de las acciones legales a emprende, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada e producto de la conducta de una personas que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad«, subrayó.

Asimismo señaló que la exposición mediática que tuvo el caso le trajo severos perjuicios su «prestigio y honor».

«Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad«, concluyó.

De qué se acusa a Jey Mammon

Luego de la detención de Marcelo Corazza por corrupción de menores, el humorista fue denunciado públicamente por abuso sexual.

El martes en América TV, un joven llamado Lucas Benvenuto se había presentado como una víctima del conductor de La Peña de Morfi.

Bevenuto había ido al piso a hablar de Corazza. Contó que el productor detenido se contactó con él cuando tenía apenas 14 años. Agregó que mantuvo conversaciones sexuales con Corazza pero que nunca concretaron un encuentro.

«Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó?. Él tenía 32 y yo, 14«, relató Lucas al programa A la Tarde de Karina Mazzocco.

«Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió. Es la historia de mi vida esa palabra: prescribió», concluyó en su relato.