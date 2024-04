Conocé a santa Gemma, patrona de los estudiantes, y su oración para Cristo

La Iglesia Católica celebra cada 11 de abril a santa Gemma Galgani, la joven mística italiana perteneciente a una familia pasionista y considerada la primera santa del siglo XX, ya que fue la primera mujer canonizada en el pasado siglo.

Se considera que santa Gemma es patrona de los estudiantes, los farmacéuticos y los paracaidistas. También lo es de aquellos que han perdido a sus padres; de los que sufren dolores o lesiones en la espalda, dolores de cabeza o migrañas; y de aquellos que luchan contra las tentaciones de la impureza o aspiran a crecer en pureza del corazón.

Su fama se extiende en el mundo entero porque se cree que recibió los estigmas de Cristo y porque le fue concedido el don de ver a su ángel de la guarda, con quien se dice conversaba y a quien daba encargos cuando ella no podía hacer algo debido a su frágil salud.

Después de perder a sus dos padres, a los 20 años Gemma enfermó gravemente de meningitis. Ver peligrar su vida fue una oportunidad para acercarse a Dios una vez más y hacer florecer todos esos dones que él le había regalado desde pequeña.

Entonces, Gemma se salvó de morir y atribuyó su curación a un milagro de san Gabriel de la Dolorosa, en ese momento en condición de venerable. San Gabriel había sido un fervoroso religioso pasionista, lo que indujo a Gemma a conocer la espiritualidad de esa Orden.

Posteriormente, Jesús le concedió innumerables gracias a Gemma, entre las que se contaban experiencias místicas de su Pasión. La joven recibió también los estigmas, que aparecían en su cuerpo solo por periodos de tiempo determinados.

Finalmente, la santa cayó gravemente enferma probablemente de tuberculosis. Sintiéndose débil y moribunda, Gemma ofreció un último sacrificio por la conversión de un sacerdote caído en desgracia espiritual. Este, al enterarse de lo que la joven había hecho por él, recapacitó y pidió perdón dos días antes de que Dios lo llamara también a su presencia, de manera sorpresiva.

Finalmente, Santa Gemma murió el 11 de abril de 1903, en Sábado Santo. Le fue administrada la extremaunción y alcanzó a colocar los brazos imitando a Cristo en la Cruz. Fue canonizada el 2 de mayo de 1940 durante la fiesta de la Ascensión del Señor.

La oración de santa Gemma de Galgani para Cristo

Aquí me tenéis postrada a vuestros Pies Santísimos,

mi querido Jesús, para manifestaros en cada instante

mi reconocimiento y gratitud por tantos y tan contínuos favores

como me habéis otorgado y que todavía queréis concederme.

Cuántas veces os he invocado, ¡oh Jesús!,

me habéis dejado siempre satisfecha;

he recurrido a menudo a vos,

y siempre me habéis consolado .

¿Cómo podré expresaros mis sentimientos amado Jesús?

Os doy gracias… pero otra gracia quiero de Vos.

¡Oh, Dios mío! , si es de vuestro agrado…

(Aquí se manifiesta la gracia que se desea conseguir).

Si no fuérais Todopoderoso no os haría esta súplica .

¡Oh Jesús!, tened piedad de mí.

Hagase en todo vuestra santísima Voluntad.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.