Conocé la historia de Domingo Savio, en su día, y una oración para pedir por casos imposibles

La Iglesia Católica celebra a santo Domingo Savio cada 6 de mayo, discípulo de San Juan Bosco en el Oratorio de San Francisco de Sales. Si bien era adolescente, el muchacho de 14 años se hizo santo precozmente sin haber atravesado un martirio.

Domingo Savio es el santo patrono de los niños que integran los coros de las iglesias, y de todos aquellos que participan en el ministerio de la música. También lo es de las embarazadas, en virtud a un encargo recibido de la Virgen María y que cumplió con el patrocinio de su preceptor, San Juan Bosco.

“¡Quiero ser santo!”, era la frase tradicional de Domingo Savio cada vez que se le presentaba una buena oportunidad para esforzarse. Esta era su alegre forma de dirigirse a Dios, ofreciéndole amorosamente cada instante de su vida.

El primer biógrafo de Domingo Savio fue San Juan Bosco, ya que el fundador de los salesianos quería conservar por escrito la vida aleccionadora y llena de amor del joven. Impulsado por ese deseo, escribió una biografía del santo adolescente.

No pasaron muchos días hasta que Domingo Savio emprendió el retorno hacia el oratorio salesiano. Lamentablemente, no permanecería allí por mucho tiempo más: su salud se resquebrajó al punto que los médicos se convencieron de que no sobreviviría. Aparentemente estaba desarrollando una pulmonía.

Savio tuvo que despedirse de Don Bosco y sus compañeros y volver a su casa en Mondonio. Antes de morir, con su último aliento, alcanzó a decir: “¡Qué cosa tan hermosa veo!”. Santo Domingo Savio partió a la Casa del Padre el 9 de marzo de 1857, a los catorce años de edad.

Con información de ACI Prensa.-

Oración para santo Domingo Savio para casos imposibles

Amado Santo Domingo,

tu entregaste tu corta vida totalmente por el amor a Jesús y su Madre.

Ayuda hoy a la juventud para que se de cuenta de la importancia de Dios en su vida.

Tu que llegaste a ser santo a través de la participación fervorosa de los sacramentos,

ilumina a padres y niños en la importancia de la frecuencia en la confesión y santa comunión.

Tu que a una temprana edad meditaste en los sufrimientos de la Pasión de Nuestro Señor,

obtén para nosotros la gracia de un ferviente deseo de sufrir por amor a Él.

Necesitamos desesperadamente tu intercesión para proteger a los niños de hoy

de los engaños de este mundo. Vigila sobre ellos

y condúceles por el camino estrecho hacia el Cielo.

Pide a Dios que nos de la gracia para santificar nuestras obligaciones diarias

llevándolas a cabo de manera perfecta por amor a El.

Y recuérdanos la necesidad de practicar la virtud

sobre todo en los tiempos de prueba y tribulación.

Santo Domingo Savio,

tu que supiste preservar el corazón en la inocencia bautismal,

ruega por nosotros.