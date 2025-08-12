El crimen de Diego Fernández Lima sigue siendo un misterio y mientras la investigación avanza se van conociendo más detalles sobre lo que podría haber sucedido. En este caso, quien brindó más detalles fue el albañil que encontró los restos óseos de Diego, 41 años después. Qué dijo.

Crimen en Coghlan: el escalofriante testimonio del albañil que encontró los restos óseos

El hallazgo de los restos óseos de Diego Fernández Lima, 41 años después de su desaparición, generó conmoción en el país y con el avance de la investigación se conocen más detalles sobre lo sucedido en el barrio porteño de Coghlan.

Ahora, quien brindó su testimonio fue Cristian, el albañil que encontró los restos. Cristian, relató con precisión lo sucedido: “Me dio escalofríos”, declaró al programa TN Central. Según su relato los restos “Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”

Cristian, el albañil que encontró los restos óseos.-

El hombre precisó que “los huesos estaban casi pegados a la medianera”. Cristian agregó que reconoció que se trataba de restos humanos de inmediato: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así” y continuó: “Les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad para ver lo que pasaba”.

Sobre la familia Graf, que actualmente se ve involucrada en la investigación del crimen, comentó: “La familia Graf -los habitantes de la casa donde aparecieron los restos-estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la policía”.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en mayo de 2025, en el patio de un chalet ubicado en la calle Congreso al 3700, adyacente a una casa donde vivió Gustavo Cerati. El principal sospechoso del homicidio es un excompañero de colegio de la víctima, Norberto Cristian Graf, quien desde la época de la desaparición del adolescente vive en el mismo inmueble donde se encontraron los restos. Graf se presentó espontáneamente ante la fiscalía, aunque aún no fue formalmente imputado.