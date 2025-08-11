Este lunes se presentó en la fiscalía el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima. Conocé acá qué dijo Cristian Graf y cómo sigue la investigación del asesinato del joven de 16 años.

Crimen de Diego Fernández Lima: Cristian Graf, el principal sospechoso, se presentó en Fiscalía

Los restos óseos de Diego Fernández Lima fueron encontrados el 20 de mayo en el barrio de Coghlan, en la casa de al lado de Gustavo Cerati. Hace unos días, se confirmó la identidad del cadaver y se descubrió que el joven fue asesinado en 1984.

Cristian Graf, principal sospechoso del asesinato, se presentó este lunes a la fiscalía para brindar su testimonio. El fiscal Martín López Perrando no se encontraba en el lugar, pero «habló con un auxiliar judicial y se mostró dispuesto a declarar«, según dio a conocer Noticias Argentinas.

La aparición de Graf en la fiscalía fue sorpresiva, ya que el hombre no está imputado y tampoco había sido llamado a declarar. Luego de que los funcionarios judiciales le indicaran que, hasta el momento, no se había iniciado ninguna medida en su contra, regresó a su casa acompañado de sus familiares.

Durante este lunes y martes, se le tomará testimonio a seis testigos. Se trata de tres excompañeros de colegio de la víctima y tres obreros que estaban el día del hallazgo de los restos. Por el momento, no hay ningún imputado por el asesinato de Diego Fernández Lima.

Crimen de Diego Fernández Lima: qué dijo el sospechoso al enterarse del hallazgo de un cuerpo en un predio de su propiedad

Norberto Cristian Graf es el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima, cuyos restos óseos fueron identificados hace unos días. El joven tenía 16 años cuando fue asesinado y enterrado en el barrio de Coghlan.

El hombre era compañero de estudio de la víctima y es el dueño del predio donde fueron encontrados los huesos. En este terreno se estaba realizando una obra privada y los obreros fueron quienes realizaron este inesperado hallazgo.

Según le comunicó el responsable de la obra a Infobae, en el momento del descubrimiento, «Graf se mostró tranquilo, tuvo un diálogo con los obreros en el lugar y dio algunas hipótesis incongruentes. Comenzó a dar hipótesis de que probablemente eso había sido porque antes fue una iglesia, que podían ser los restos de un cura», indicó el testigo.

«Después tiró la de un establo, porque eso fue algo viejo. Y después dijo lo de un camión de tierra que él había pedido para nivelar cuando hicieron la pileta», agregó el responsable de la obra.