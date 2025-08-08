Crimen en Coghlan: el extraño comportamiento del sospechoso tras hallar el cuerpo de Fernández Lima

La conmoción no cesa en torno al caso de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados en una obra en construcción lindante a una casa en la que vivió Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan. El hallazgo ocurrió más de 40 años después de su desaparición.

El principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima es un excompañero de escuela de la víctima, y su inesperada reacción al conocerse la noticia de la aparición del cuerpo llamó la atención de los investigadores. Los detalles.

Crimen de Diego Fernández Lima: Qué dijo el sospechoso al enterarse del hallazgo de un cuerpo en un predio de su propiedad

Las investigaciones en la casa de Coghlan, aledaña a una vivienda en la que habitó Gustavo Cerati, derivaron en un sospechoso inicial al comprobarse las condiciones de muerte de Diego Fernández Lima, tras más de 40 años desaparecido.

La divulgación de la Justicia sobre este hallazgo derivó en un principal sospechoso: a partir de las declaraciones de excompañeros de secundario de Diego, se dio con un alumno de la misma clase de Fernández Lima cuya familia vivió en ese terreno.

Actualmente, Norberto Cristian Graf es el titular del predio donde fue hallado el cuerpo de Fernández Lima, cuya familia vivió en ese predio en el pasado. De hecho, él era el encargado de supervisar la obra privada en el lugar como titular de este.

Según informa Infobae, el responsable en la obra en construcción tuvo vínculo directo con Graf y fue quien solicitó la intervención de la policía al encontrarse con restos humanos. Esto convocó al dueño del predio, quien se acercó al lugar iniciado el operativo de investigación.

De acuerdo al testimonio del responsable de la obra, Graf se mostró tranquilo, tuvo un diálogo con los obreros en el lugar y dio algunas hipótesis incongruentes. «Comenzó a dar hipótesis de que probablemente eso había sido porque antes fue una iglesia, que podían ser los restos de un cura» indicó el testigo.

«Después tiró la de un establo, porque eso fue algo viejo. Y después dijo lo de un camión de tierra que él había pedido para nivelar cuando hicieron la pileta», agregó el licenciado responsable sobre la actitud de Graf en diálogo con Infobae.

Crimen de Diego Fernández Lima: Las principales hipótesis sobre su muerte

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue hallado en las últimas semanas, cuando un grupo de obreros de la construcción iniciaron trabajos de perfilamiento en la medianera de una vivienda, que se arrastraron hacia un predio en el que curiosamente había vivido Gustavo Cerati en el pasado.

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense fue vital para dar con la identidad del joven, desaparecido desde 1984, y para verificar la condición de su muerte: Diego Fernández Lima fue asesinado, dado que sus restos indican un deceso violento y un posible intento de descuartizamiento.