Esta semana se confirmaron que los restos óseos encontrados en la casa de Gustavo Cerati eran de Diego, un joven desaparecido hace 41 años. Conocé acá por qué el asesino no podrá ser encarcelado.

Crimen del joven de la casa de Cerati: ¿Por qué el asesino no irá a prisión?

Hace algunos meses, en la casa donde vivió Gustavo Cerati encontraron restos óseos de una persona. Este miércoles, finalmente se conoció la identidad de la víctima. Se trata de Diego Fernández Lima. El joven tenía 16 años cuando desapareció en 1984. Vale aclarar que realmente los huesos fueron hallados en la casa de al lado del artista de rock.

El periodista Pampa Mónaco reveló en Mujeres Argentinas que, si se identifica al asesino del joven, no podrá ser condenado: «La Justicia argentina, nuestro Código Penal, no persigue in aeternum un delito. En el caso de condenas perpetuas, prescriben los delitos a los 15 años«. Vale recordar que el homicidio se efectuó hace 41 años.

«Lamentablemente, su familia no va a ver preso a nadie por este asesinato«, amplió el periodista. Luego, explicó cómo sería el accionar: «Seguramente, la defensa del asesino va a presentar un escrito donde se pida la extinción de la causa por prescripción del paso del tiempo», cerró.

Avanza la investigación por los restos hallados en la casa donde vivió Gustavo Cerati y hay un sospechoso

Luego de que se conociera que los restos óseos de la casa de Cerati son de Diego Fernández Lima, comenzó la investigación sobre quién fue el asesino del joven.

El principal sospechoso es Alejandro Graf, quien era amigo y compañero de estudio de la víctima. La familia del hombre todavía vive en la casa en la que fueron encontrados los restos.

La conexión entre víctima y sospechoso fue aportada por un compañero de escuela de ambos, que en la actualidad vive en Europa, y que se comunicó con el Fiscal Martínez López Perrando, funcionario a cargo de la investigación.

Según informó el medio LA NACIÓN, el Fiscal López Perrando le tomará declaración testimonial al compañero de Fernández Lima y el sospechoso: “Está claro que Fernández Lima fue asesinado. No sabemos si solo hubo un asesino. La intención, a partir de que ahora sabemos que en la casa donde fue enterrado el cuerpo vivió y aún viven integrantes de la familia Graf es reconstruir lo que pasó hace 41 años”, dijeron fuentes judiciales.