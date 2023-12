Cristina Pérez habló sobre su futuro laboral y su relación con Luis Petri

En los últimos días la periodista anunció que no continuará en la conducción de Telefe Noticias con Rodolfo Barilli. El motivo de su renuncia esta vinculado a su pareja, el nuevo Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri y la política de la empresa Telefe.

En dialogo con Yanina Latorre, en la radio El Observador, Cristina Pérez habló al respecto: «Primero, si yo a mis 50 años no puedo elegir a mi amor por mi carrera, algo está mal. Porque a la noche cuando uno se queda solo con la vida y no tiene con quién compartir una alegría o llorar de una tristeza, no está bueno. Entonces si toda esta vida de laburo, que laburé un montón, si yo a mis 50 años no puedo elegir estar con mi marido, me parece una injusticia y un espanto«.

También criticó al canal argentino del cual forma parte: «No es que otras esposas de funcionarios dejaron de trabajar. Hay muchas mujeres de exfuncionarios que eran periodistas y siguieron trabajando. El tema acá es la normativa de la empresa de Telefe, Paramount. Si yo trabajara en otro canal, no pasaba nada.» dijo la periodista.

Además, comentó algunos detalles sobre su vida personal y su relación con el funcionario de Milei: «Este año a mí me pasó la alegría más grande de mi vida que fue mi compromiso con Luis, que fue un día hermoso. Y me pasó perder a mi mamá. Y fue el contraste total, el amor más grande y el dolor más grande«. Luego, agregó: «En este contexto, cuando a Luis lo eligen candidato a vicepresidente, Patricia lo elige. Me puse muy feliz por él. También para mí fue un proceso que me hizo repensarme»

¿Cristina sigue en Telefe?

Si bien Pérez renunció a la conducción del noticiero no descarta su futuro en el canal argentino, afirmó que esta renegociando su contrato y barajando la posibilidad de participar en el noticiero solamente en algunos especiales.

«En la mesa hay muchos planes. Esta posibilidad si vos querés ir zigzagueando entre la artística y las noticias, te da un montón de opciones, desde un periodístico más testimonial, a un programa incluso de entretenimientos, de entrevistas. Y esa mesa con muchas opciones, que de alguna manera hay muchas figuras del canal que manejan este formato, es la que yo imagino. Si se da, es buenísimo» comentó la conductora. Y agregó que «es la oportunidad de hacer algo distinto.»

También afirmo que continuara en Radio Rivadavia en su programa «Cristina sin vueltas»: «Sigo en la radio, sigo escribiendo. Hay dos cosas. En la radio hablo desde mí, y es otra cosa. Y lo mismo que la gente me va a medir con una vara más alta, pero yo esa prueba la paso justamente porque me pone en una posición de más exigencia todavía.»