Cuál es la nueva modalidad que utilizan para intentar robar datos en Cipolletti

Una vecina de Cipolletti detalló cómo fue el accionar que utilizaron para intentar robarle datos por WhatsApp. Según explicó, la estafa se relaciona con Salud. Difundió el número telefónico para alertar a los ciudadanos de la zona.

Según explicó Andrea, la posible víctima, se comunicaron por ella a través de la aplicación WhatsApp.

Detalló que la llamaron «supuestamente de Salud Pública», para avisarle que no se había colocado la quinta vacuna contra el Covid-19.

El argumento que utilizaron fue que le querían dar un turno. «Les dije que iba a ir por mi cuenta porque no sabía cuándo tenía tiempo libre para ir, me apuró un poco y me preguntó cuando podía ir yo», describió.

Luego de decirle qué día tenía disponible, la modalidad que quisieron utilizar para robarle datos fue que les envíe un código que le iban a pasar. «Me dice: le mando un código y usted luego me lo dice. Casi se lo doy, pero mi hijo me frenó, y no le di todo el numero», comentó.

Desde su empresa de telefonía le recomendaron que desinstale la aplicación WhatsApp y la vuelva a instalar. Para que «si ellos lograron hacer algo, se les borren los datos».

La posible víctima difundió el número que se contactó con ella.

La posible víctima aseguró que atendió porque reconoció la característica telefónica. «Era un 299«, explicó. Además confirmó que consultó con personal de salud y es falso este método de turnos, «Salud pública no está llamando a nadie«, aseguró.

El número que se comunicó con ella fue el 2994635627. El nombre que figura en la cuenta de WhatsApp es «Ministerio de Salud«, y tiene característica de ser una cuenta empresarial en la aplicación.