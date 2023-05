Una escuela no tuvo clases por falta de gas en Fernández Oro

Este miércoles, en la E.S.R.N 158 de Fernández Oro se suspendieron las clases en el turno mañana luego de que no se concretara la instalación de gas en la institución. Familiares reclaman que desde el inicio del ciclo lectivo que el establecimiento no cuenta con el servicio.

Según explicó una madre en una entrevista radial, «el trámite con Camuzzi ya estaba» confirmó, aunque lamentó que «los chicos no se están calefaccionando con nada«.

Familiares decidieron no enviar a sus hijos durante la jornada del turno mañana debido a las bajas temperaturas que se registraron este miércoles.

Además confirmaron que este jueves, las clases comenzarán a partir de las 10 para que no sufran el frío en el establecimiento.

Aseguraron que mantuvieron reuniones con la coordinadora escolar de la zona Lorena Cavanay, pero «seguimos sin respuestas».

«Hay chicos que se descomponen del frío, está inaugurado sin gas ni cloacas», aseguraron.

Desde la empresa constructora aseguraron que tardarían dos días en realizar la conexión al nicho de gas, pero dependen de la Camuzzi para conectar el medidor.

Los familiares explicaron que se han comunicado con todas las autoridades pero aún no obtienen respuestas. «Hablamos con el intendente y tampoco gestionó una solución y ahora no nos atienden más el teléfono«, reclamaron.

Desde el gremio Unter, la seccional Allen- Fernández Oro emitió un comunicado al respecto. «Edificio recién inaugurado sin condiciones de habitabilidad en la temporada invernal. El gobierno miente«, reclamaron.

Además describieron que «la escuela no tiene gas ni suficientes artefactos para calefaccionar el edificio. A esto se suma que fue inaugurada sin suficientes espacios. No tiene cocina y el digestor cloacal emana olores nauseabundos en los baños; no cuentan con sala de profesores ni preceptorías».