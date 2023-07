Cuál fue el motivo que habría detonado el fuerte enojo de Georgina Barbarossa con Pía Shaw

Hace unos días se generó un momento de mucha tensión al aire entre Georgina Barbarossa y Pía Shaw en A la Barbarossa, que se emite por Telefe, cuando la conductora se sacó con la panelista y quedó a la vista de todos los televidentes.

En este sentido, tras la repercusión que tuvo aquel fuerte momento televisivo, Marina Calabró habló en Radio Mitre, y explicó la razón principal por la que la conductora estaría muy enojada con la periodista.

«Me dicen que Georgina está bastante harta de las atropelladas del panel. Es un panel con personalidades fuertes, donde todos quieren intervenir y aportar lo suyo, pero más allá de ese malestar está particularmente enojada porque Pía Shaw y Noe Antonelli están usando su nombre y escenografía para un programa que sale los domingos a la tarde por Telefe», precisó la periodista en el ciclo radial.

Y agregó: «Esa es la interna. En las tardes de Telefe los domingos hay un programa, que yo pensé que era una edición especial post Martín Fierro de televisión, que me llamó la atención porque se llama A la Barbarossa y es la misma escenografía y todo es igual, pero conducen Pía Shaw y Noe Antonelli».

«Acá la susceptibilidad que se le juega es ‘me avisaron, no me avisaron, me contaron, no me contaron’. Tal vez algo le dijeron, pero Georgina tiene la vena negra», finalizó Marina.

El momento del reto al aire de Georgina Barbarossa a Pía Shaw

La conductora del programa A la Barbarossa, Georgina Barbarossa, retó a la periodista Pía Shaw, que no ocultó su enfado ante cámara.

Todo ocurrió durante una entrevista a Eva, una jubilada que fue víctima de un brutal ataque en Villa Luzuriaga. La mujer contaba lo que le sucedió cuando la panelista la interrumpió para hacerle una pregunta.

«Quería preguntarte…», expresó Pía. La invitada, en el móvil, hizo un silencio y la conductora pegó un grito: «¡Dejala terminar de hablar!». «Seguí, por favor», le indicó a la víctima de semejante hecho de inseguridad.

La panelista miró fijamente a Georgina, en clara señal de disconformidad. La cámara capturó la cara de Pía, que evidenciaba su enojo por el «reto» que recibió al aire. Finalmente, pese a la tensión reinante, continuaron con la entrevista.