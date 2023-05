¿Cuáles son las contraseñas más usadas en el mundo? (spoiler: la más usada es “password”)

La plataforma Nordpass publicó los resultados de una investigación realizada en 30 países en que lograron identificar las contraseñas más usadas en cada país. El ranking publicado reveló que la contraseña más usada es “password” , incluso en países que no tienen como primera lengua el inglés, esta contraseña, según los investigadores expertos en ciberseguridad, puede ser hackeada en menos de un segundo y las siguientes contraseñas en el ranking son igual de fáciles de descifrar.

Además de poder encontrar el ranking de contraseñas más usadas por países, la plataforma también nos muestra cuál es el ranking por categorías. “Todos los años, los investigadores observan el mismo patrón: los equipos deportivos, los personajes de las películas y los alimentos dominan todas las listas de contraseñas”, explican en el estudio. Es así que encontramos que Tiffany, Aldo, Gap, Nike y Adidas, son las marcas de moda más usadas para contraseñas, y U2, Prince, Pink, Heart, y Queen son los artistas más usados con el mismo fin.

Nuestro mail, cuentas de redes sociales, suscripciones a plataformas y home bankings requieren el uso de contraseñas para verificar nuestra identidad pero y si es tan importante lo que tenemos del otro lado de ese muro de verificación, ¿por qué utilizamos contraseñas tan comunes, simples y fáciles de descifrar?.

Elegir una contraseña segura y robusta es importante para nuestra seguridad, algunos consejos que brinda la plataforma para tener una clave menos descifrable son:

1- Piensa largo y tendido: Al menos 12 caracteres con variedades de letras mayúsculas, minúsculas, letras y símbolos.

2- No reutilices contraseñas. Si solo una cuenta se ve comprometida, todas las demás estarían en peligro.

3- Audita tus cuentas. Comprueba periódicamente qué cuentas sigues usando y cuáles ya no. Las cuentas que ya no usas pueden poner en riesgo tu seguridad ya que no notarías si sufrieron una filtración.

4- Comprueba si tu contraseña es fuerte y actualizala periódicamente.

5- Utiliza un gestor de contraseñas. Te ayudará a almacenar tus contraseñas y a acceder a ellas de una forma segura.

Si leyendo esta nota te diste cuenta que tienes una contraseña fácilmente descifrable, no pongas en peligro sus datos personales y cambiala.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.