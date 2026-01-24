Dakota Johnson fue vista de la mano con un músico y crecen los rumores de romance

La actriz Dakota Johnson fue captada infraganti disfrutando de una cena con un músico estadounidense. Es la primera vez que se la ve saliendo con alguien desde su reciente separación de Chris Martin, líder de Coldplay.

La actriz fue captada compartiendo una cena romántica con el músico Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model. El encuentro se dio en Saffy’s, un restaurante ubicado en Los Ángeles.

Después de su “cita”, la pareja fue sorprendida por los paparazzis caminando juntos de la mano, reportó TMZ.

Role Model también se encuentra saliendo de una relación, ya que hace un par de meses finalizó su noviazgo con la influencer Emma Chamberlain.

Aparentemente, ambos estarían tratando de recomponer sus vidas tras sus relaciones a largos plazos.